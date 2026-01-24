Azonban egy politikusnak ezerszer nagyobb odafigyeléssel és empátiával kell megszólalnia, és nem szabad olyan félmondatot sem mondania, ami kivágva sértő lehet társadalmi csoportokra, és amit az ellenfél felhasználhat ellene.

Viszont. Engem ebben az ügyben is – mint általában mindig – az ordenáré kettős mérce zavar.

Az, hogy most darabra ugyanazok az emberek sápítoznak Lázár szavai fölött, akik fél évvel ezelőtt égre-földre mosdatták a tiszás humorista Aranyosi Pétert, aki »tetves dakotákként« emlegette a romákat, »Auschwitzból szökött zsidó nénikről« magyarázott, és azt mondta, hogy azért nem szeret Erdélybe menni, mert »egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány«, amit az autóból lát.

Persze ugyanezek az emberek voltak azok is, akik máskor rettentő felvilágosultnak, nővédőnek, feministának szeretik mutatni magukat, de amikor Varga Judit beszámolt arról a terrorról, amit a pszichopata férje mellett kellett átélnie, akkor hónapokig gúnyolódó mémeket gyártottak és osztogattak róla.

Szépen kérem, döntsétek el, hogy akkor píszi-e cigányozni meg bántalmazó kapcsolatból menekülő nőkön csúfolódni, vagy sem, és utána azt az elvet alkalmazzátok egységesen mindenkire.”