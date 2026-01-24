Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
erdély lázár jános varga judit aranyosi péter roma

Ebben az ügyben is az ordenáré kettős mérce zavar

2026. január 24. 08:59

Most darabra ugyanazok az emberek sápítoznak Lázár szavai fölött, akik fél évvel ezelőtt égre-földre mosdatták a tiszás humorista Aranyosi Pétert.

2026. január 24. 08:59
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Számomra nem kérdés, hogy Lázár János borzasztóan rosszul fogalmazott, amikor a roma honfitársaink karrierlehetőségei között a wc-takarítást villantotta fel.

Mondom ezt azzal együtt, hogy én – sokakkal ellentétben – meghallgattam Lázár gondolatmenetének második felét is, amit minden tiszás influenszer egységesen kivágott a saját felháborodós posztjából. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Akkor még egyszer Lázár igazáról

Menjetek, kérjetek pólót NoÁrontól.

A miniszter ugyanis úgy folytatta, hogy annál nagyobb siker nincs, mint hogy a roma honfitársaink továbbtanulnak, középiskolai, egyetemi végzettséget szereznek, lakást vesznek, építkeznek, munkával boldogulnak. Egy miniszter, aki egyetemi végzettségről beszél, nyilvánvalóan nem csak a wc-pucolást tartja lehetséges életpályának. 

Azonban egy politikusnak ezerszer nagyobb odafigyeléssel és empátiával kell megszólalnia, és nem szabad olyan félmondatot sem mondania, ami kivágva sértő lehet társadalmi csoportokra, és amit az ellenfél felhasználhat ellene. 

Viszont. Engem ebben az ügyben is – mint általában mindig – az ordenáré kettős mérce zavar. 

Az, hogy most darabra ugyanazok az emberek sápítoznak Lázár szavai fölött, akik fél évvel ezelőtt égre-földre mosdatták a tiszás humorista Aranyosi Pétert, aki »tetves dakotákként« emlegette a romákat, »Auschwitzból szökött zsidó nénikről« magyarázott, és azt mondta, hogy azért nem szeret Erdélybe menni, mert »egy falu, egy cigány, egy falu, egy cigány«, amit az autóból lát. 

Persze ugyanezek az emberek voltak azok is, akik máskor rettentő felvilágosultnak, nővédőnek, feministának szeretik mutatni magukat, de amikor Varga Judit beszámolt arról a terrorról, amit a pszichopata férje mellett kellett átélnie, akkor hónapokig gúnyolódó mémeket gyártottak és osztogattak róla.

Szépen kérem, döntsétek el, hogy akkor píszi-e cigányozni meg bántalmazó kapcsolatból menekülő nőkön csúfolódni, vagy sem, és utána azt az elvet alkalmazzátok egységesen mindenkire.”

Nyitókép forrása: Varga Ádám Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. január 24. 15:38
Egyetértek.
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. január 24. 15:11
Puha vagy Lázár. Ha már kimondtad az igazságot kontraproduktív volt meghunyászkodnod. luzer
Válasz erre
0
1
csulak
2026. január 24. 14:14
"Nem állhatom azokat, akik készek elfogadni minden jót, amit egy ember, egy ország, vagy egy társadalmi rendszer fölkínál nekik és ugyanakkor, mint a veszett kutyák, belemarnak a kézbe, mely eteti őket.[...]Senkinek nincs joga ahhoz, hogy elfogadjon bármit is egy olyan rendszertől, melynek megbuktatására törekszik." Wass Albert.
Válasz erre
3
0
gullwing
2026. január 24. 11:49
Amúgy a mi "migránsaink", beszélik a magyar nyelvet nem úgy mint ausztriában, németeknél, svédeknél.....
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!