Európa eldöntötte, hogy háborúba megy – fogalmazott a 2025-ös évet lezáró, értékelő interjúban Orbán Viktor.
Miért baj az, hogy nemet mondunk a háborúra?
„Orbán Anita mondatai hallatán nem hittem a fülemnek!
»Le fogjuk horgonyozni Magyarországot a nyugati szövetségrendszerbe, a nyugat részeként.«
2026. április 12-én választunk. Orbán Viktor, aki a magyar emberek érdekeit képviseli az EU- ban, vagy Magyar Péter, aki Brüsszel érdekeit képviseli Magyarországon. Számomra első a biztonság!”
