magyar kormány magyar péter brüsszel ukrajna

Számomra első a biztonság!

2026. január 26. 16:03

Miért baj az, hogy nemet mondunk a háborúra?

2026. január 26. 16:03
null
Rába Tímea
Facebook

„Orbán Anita mondatai hallatán nem hittem a fülemnek!

»Le fogjuk horgonyozni Magyarországot a nyugati szövetségrendszerbe, a nyugat részeként.«

2004 május 1-je óta Magyarország az Európai Unió tagja! A magyar kormány a magyar emberek érdekeit képviseli Brüsszelben.

Miért baj az, hogy nemet mondunk a háborúra, a migránsokra, a magyar katonák sorozására, Ukrajna finanszírozására?

2026. április 12-én választunk. Orbán Viktor, aki a magyar emberek érdekeit képviseli az EU- ban, vagy Magyar Péter, aki Brüsszel érdekeit képviseli Magyarországon. Számomra első a biztonság!”

Nyitókép: Facebook

Összesen 6 komment

bagoly-29
2026. január 26. 16:36
Persze miután -sértődött6ségből - ő már lehorgonyzott oda! Túlképzett, korlátolt, sőt buta némber! A szorgalom nem mindig van párban a józan ésszel. Karriert s ismertséget lehet szerezni pusztán szorgoskodásból, buzgómócsingként is!
Válasz erre
0
0
Töki
2026. január 26. 16:35
Gratulálok Tímeának!!! Csak így tovább!!!
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 26. 16:32
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
blf2
2026. január 26. 16:25
minden ellenzéki szerint orbán akarja a háborút,itt a legdrágább az energia,migráns nincs is. és ezt komolyan gondolják.orvos,tanár,kőműves,tróger egy színvonak.mind aljas rohadt bunkó
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!