háború magyar péter brüsszel szavazás szuverenitás ukrajna

Slava, aranybudi!

2026. január 13. 19:59

Magyar Péter simán lemondana egy kis szuverenitásról. Megszavazott Brüsszelben mindent, amit a főnökei kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné.

2026. január 13. 19:59
Kocsis Máté
Kocsis Máté
„Magyar Péter simán lemondana egy kis szuverenitásról. 

Megszavazott Brüsszelben mindent, amit a főnökei kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné. 

Slava, aranybudi!”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

westend
2026. január 13. 20:40
hjakérem, a manfréd elvtárs szorosan fogja a mentelmi jogból font pórázt.
