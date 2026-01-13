Ukrán EU-tagság, migrációs paktum, rezsicsökkentés megszüntetése – a Tisza Párt ezeket szavazta meg Brüsszelben
Magyar Péter ugyan rekorder a be nem járásban, a párttársai azért szépen leszavaztak.
Magyar Péter simán lemondana egy kis szuverenitásról. Megszavazott Brüsszelben mindent, amit a főnökei kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné.
„Magyar Péter simán lemondana egy kis szuverenitásról.
Megszavazott Brüsszelben mindent, amit a főnökei kértek tőle, és támogatná a háború további pénzelését is, ha megtehetné.
Slava, aranybudi!”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péter ugyan rekorder a be nem járásban, a párttársai azért szépen leszavaztak.