Rákay Philip elárulta: itt lesz a következő Háborúellenes Gyűlés

„Csúcs volt, Kaposvár! Köszönjük!” – kezdte bejegyzését Rákay Philip a kaposvári Háborúellenes Gyűlést követően. A digitális polgári körök nagykövete úgy fogalmazott: „Hétről hétre erőt adtok mindannyiunknak, nélkületek nem lehetnénk az ország legnagyobb, legrégebb óta összetartó nemzeti, keresztény, patrióta közössége.”

Hozzátette azt is, hogy hatalmas közös erő és akarat rejlik bennünk, amivel a legnemesebbet szolgáljuk: