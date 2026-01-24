Ft
háborúellenes gyűlés rákay philip kaposvár

Rákay Philip elárulta: itt lesz a következő Háborúellenes Gyűlés

2026. január 24. 22:05

A digitális polgári körök nagykövete rengeteg fotót is közzétett a kaposvári eseményről.

2026. január 24. 22:05
null

Csúcs volt, Kaposvár! Köszönjük!” – kezdte bejegyzését Rákay Philip a kaposvári Háborúellenes Gyűlést követően. A digitális polgári körök nagykövete úgy fogalmazott: „Hétről hétre erőt adtok mindannyiunknak, nélkületek nem lehetnénk az ország legnagyobb, legrégebb óta összetartó nemzeti, keresztény, patrióta közössége.

Hozzátette azt is, hogy hatalmas közös erő és akarat rejlik bennünk, amivel a legnemesebbet szolgáljuk: 

a hazánk ügyét.

Mindannyian. Együtt. Ettől felemelően szép ez az egész. Mindezt persze csak belülről lehet átélni, a kívülállók sohasem fognak megérteni bennünket… Mindent köszönünk, Patrióták!” – zárta sorait, utalva arra, hogy a következő állomás Hatvan lesz.

Megtelt a Kaposvár Aréna: hatalmas az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen

Megtelt a Kaposvár Aréna: hatalmas az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen

 

Nyitókép: Rákay Philip/Facebook
 

 

