Orbán Viktor: „Hazudtak reggel, éjjel, meg este!”

Kitálalt a Tisza belső embere: nincs több titok, tényleg adót akarnak emelni Magyar Péterék
A miniszterelnök is reagált Csercsa Balázs, a Tisza korábbi belső emberének interjújára.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, interjút adott az Indexnek Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője, aki nemrég hagyta ott az ellenzéki szervezetet.
A volt munkacsoport vezető elárulta, hogy Magyar Péter állításaival ellentétben a Tisza Pártnak továbbra sincs húsz-harminc főnél több tagja.
Jelenleg azt látom, hogy ez a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát”
– fogalmazott Csercsa Balázs.
„Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni” – tette hozzá.
A Tisza Párt volt tagja Magyar Péter személyiségére is kitért, amiről azt mondta, az meglehetősen „autokratikus, lekezelő és agresszív”. Ezen felül – Csercsa Balázs elmondása szerint – kifejezetten nehezen lehet együttműködni a Tisza Párt vezetőjével.
„Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. (...) A be nem teljesült ígéretek sorát pedig napestig lehetne sorolni” – fogalmazott a volt munkacsoport vezető, hozzátéve, hogy az EU-val kapcsolatban a Tisza Párt „mindig azt teszi ki az ablakba, amiről tudja, hogy népszerű lesz, de a valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció”.
Csercsa beszélt a Tisza Párt megszorítócsomagjáról is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: „szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte. (...)
A Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk.”
A volt párttag hozzátette, hogy a Tiszán belül köztudott, hogy megszorítócsomag gondolatai mögött az Európai Néppárt elvárásai húzódnak meg, és ennek a dokumentumnak egyértelmű célja, hogy tárgyalási alapot képezzen Brüsszelben.
Csercsa Balázs interjújára reagált Orbán Viktor miniszterelnök is, Facebook-oldalán egy rövid, tömör mondattal kommentálta a leírtakat:
„Hazudtak reggel, éjjel, meg este!”
