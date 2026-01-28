Ft
01. 28.
szerda
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter interjú orbán viktor

Orbán Viktor: „Hazudtak reggel, éjjel, meg este!”

2026. január 28. 15:50

A miniszterelnök is reagált Csercsa Balázs, a Tisza korábbi belső emberének interjújára.

2026. január 28. 15:50
null

Ahogy arról lapunk is beszámolt, interjút adott az Indexnek Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának korábbi vezetője, aki nemrég hagyta ott az ellenzéki szervezetet. 

A volt munkacsoport vezető elárulta, hogy Magyar Péter állításaival ellentétben a Tisza Pártnak továbbra sincs húsz-harminc főnél több tagja. 

Jelenleg azt látom, hogy ez a szűk pártelit, amelybe nem véletlenül nem engednek be senki mást, a saját érdekeiért és meggazdagodásáért dolgozik, amihez csupán felhasználják és kihasználják a Tisza-közösség lelkes jóindulatát” 

fogalmazott Csercsa Balázs.

„Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni” – tette hozzá. 

A Tisza Párt volt tagja Magyar Péter személyiségére is kitért, amiről azt mondta, az meglehetősen „autokratikus, lekezelő és agresszív”. Ezen felül – Csercsa Balázs elmondása szerint – kifejezetten nehezen lehet együttműködni a Tisza Párt vezetőjével.

Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. (...) A be nem teljesült ígéretek sorát pedig napestig lehetne sorolni” – fogalmazott a volt munkacsoport vezető, hozzátéve, hogy az EU-val kapcsolatban a Tisza Párt „mindig azt teszi ki az ablakba, amiről tudja, hogy népszerű lesz, de a valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció”.

Csercsa beszélt a Tisza Párt megszorítócsomagjáról is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: „szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte. (...) 

A Tisza Párton belül is folyamatosak voltak a találgatások, hogy mi a helyzet ebben a kérdésben, azonban abban nagyjából mindenki egyetértett, hogy tartalmilag egyezik azokkal a gondolatokkal, amelyeket a párt gazdasági területétől már korábban is hallottunk.”

A volt párttag hozzátette, hogy a Tiszán belül köztudott, hogy megszorítócsomag gondolatai mögött az Európai Néppárt elvárásai húzódnak meg, és ennek a dokumentumnak egyértelmű célja, hogy tárgyalási alapot képezzen Brüsszelben.

Csercsa Balázs interjújára reagált Orbán Viktor miniszterelnök is, Facebook-oldalán egy rövid, tömör mondattal kommentálta a leírtakat:

„Hazudtak reggel, éjjel, meg este!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

csulak
2026. január 28. 17:19
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
elégia
2026. január 28. 16:18
A Tisza párt utódja az MSZP-nek, az SZDSZ-nek, a DK-nak, a Momentumnak és a Párbeszédnek. A rajongó tábort ezeknek a pártoknak a híveiből áll. Az egésznek a tetejére rábiggyesztették Poloskát, alias Magyar Pétert. Ez egy lejárt szavatosságú balliberális torta, amely garantáltan gyomorrontást okoz. Minden egészségesen és értelmesen gondolkodó embernek ellenjavalt.
gullwing
2026. január 28. 16:07
Miért lepődünk meg ezen, hisz bolsik a gyökere a tiszaszarnak... A régi nomenklatúra emberei és futatottjaik térnének velük vissza!
llancsi74
2026. január 28. 16:06
Bukta van, apad a Tisza... Persze ez is kormánypropaganda,ugye. Belső ember tálal ki, ugyanazokat állítva,amiket mi eddig is tudtunk. Nesze lipsik. OV-nak meg igaza van,mint általában... Csak a Fidesz a választás!!!!
