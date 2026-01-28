Orbán Viktor: „Hazudtak reggel, éjjel, meg este!”

„Magyar Péter eddig bármit is ígért, az sosem teljesült úgy, ahogy megígérte. Mindig »másképp alakult«, amit éppen akkor mindig nagyon meg kellett érteni” – tette hozzá.

A Tisza Párt volt tagja Magyar Péter személyiségére is kitért, amiről azt mondta, az meglehetősen „autokratikus, lekezelő és agresszív”. Ezen felül – Csercsa Balázs elmondása szerint – kifejezetten nehezen lehet együttműködni a Tisza Párt vezetőjével.

„Jelenleg egyetlen vélemény van, amit a közösségben harsogni kötelező: az övé. (...) A be nem teljesült ígéretek sorát pedig napestig lehetne sorolni” – fogalmazott a volt munkacsoport vezető, hozzátéve, hogy az EU-val kapcsolatban a Tisza Párt „mindig azt teszi ki az ablakba, amiről tudja, hogy népszerű lesz, de a valódi irányelvek gyakran egészen mások, mint a nyilvános kommunikáció”.

Csercsa beszélt a Tisza Párt megszorítócsomagjáról is, amellyel kapcsolatban úgy fogalmazott: „szembetűnő volt az a kapkodás, amely az elhíresült 600 oldalas dokumentum megjelenését követte. (...)