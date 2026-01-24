Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború magyarország petíció ukrajna

Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen bemutatta a Nemzeti Petíció 3 pontját

2026. január 24. 16:28

NEM a háború és NEM Ukrajna finanszírozására, NEM a rezsiárak emelésére!

2026. január 24. 16:28
null
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
Facebook

„A kaposvári DPK-gyűlésből és Orbán Viktor beszédéből kirajzolódott: a háborúk és veszélyek korában a jobboldal a biztos jövő, amely a nemzetközi változásokat azonosítva érvényes válaszokat ad a magyar érdek mentén. A baloldal, a Tisza a régi világrendbe ragadva a nemzetközi és brüsszeli érdekeket akarja megvalósítani Magyarországon.

Erre példa a bemutatott, három pontos Nemzeti Petíció is: a globalista baloldal nem csak háborúba akar menni, de azt és Ukrajnát finanszírozni is akarja, ahogy ezt mutatja Brüsszel 800+700 milliárdos Ukrán Jóléti Terve. A magyar jobboldal ezzel szemben a magyar jólétet akarja biztosítani, ezért a Petíció NEM-et mond:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

1. A háború, és
2. Ukrajna további pénzelésere; valamint 
3. a rezsiárak háború miatti emelésére. 

Nem az a lényeg ebben a logikában, hogy mi a globálisan egyébként egyre gyengülő, de Európában még fősodratú brüsszeli elit kontextusa, hanem hogy mi a magyar érdek. Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke pedig a fizikai és anyagi biztonság, a háborúból való kimaradás és a Zelenszkij-rezsim feltőkésítéséről történő lecsatlakozás.

Ugyanez a logika érvényes egyéb ügyekben is. Amíg itthon nemzetközi helyett nemzeti döntéshozatal van, addig van határvédelem, van védelem a magyar gazdáknak, és van erő nemet mondani a Magyarországnak káros más brüsszeli tervekre. Ahogy a Mercosur-megállapodás és az ukrán agrárimport sem technikai ügy, hanem szuverenitási kérdés: a magyar mezőgazdaság feladása egyet jelentene az önállóság feladásával.

A napi politika világa zajos és zavaros, de a valóságban igazából két út van. Az egyik a Tisza által is képviselt globalista és multicég-centrikus brüsszelita, a másik a szuverenista és emberközpontú magyar logikáé. Háborúba való bevonódás vagy a háborúból történő kimaradás. A veszélyek korában nem kísérletezni kell, hanem védeni az országot. Ezért számít ma is a nemzeti oldal a biztos választásnak.”

Nyitókép: Orbán Viktor miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen 2026. január 24-én. (Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Süsüke
2026. január 24. 16:58
Ejrópai értékek, na!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!