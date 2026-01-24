„A kaposvári DPK-gyűlésből és Orbán Viktor beszédéből kirajzolódott: a háborúk és veszélyek korában a jobboldal a biztos jövő, amely a nemzetközi változásokat azonosítva érvényes válaszokat ad a magyar érdek mentén. A baloldal, a Tisza a régi világrendbe ragadva a nemzetközi és brüsszeli érdekeket akarja megvalósítani Magyarországon.

Erre példa a bemutatott, három pontos Nemzeti Petíció is: a globalista baloldal nem csak háborúba akar menni, de azt és Ukrajnát finanszírozni is akarja, ahogy ezt mutatja Brüsszel 800+700 milliárdos Ukrán Jóléti Terve. A magyar jobboldal ezzel szemben a magyar jólétet akarja biztosítani, ezért a Petíció NEM-et mond: