Nyerges Attila elismerte: Orbán Viktornak köszönhető a Nélküled nagy sikere

igazán nagy „karriert” Orbán Viktor csinált a dalnak, amikor egy Nemzeti Összetartozás Napján megosztotta,

amit mindenki, még az „ellenségesen gondolkodók” is megírtak.

„Úgyhogy ez csinált olyan karriert ennek a nótának, hogy innentől kezdve nem volt megállás. Hála a Jóistennek, hiszen akkor már lassan tíz éves volt a dal, 2009-ban vettük fel” – emlékezett vissza.

Az interjúban szóba kerül még az is, hogy a színpadon helye van-e a politizálásnak. Az újságíró felidézte, hogy Nyerges korábban éles kritikával illette Magyar Pétert. A zenész szerint attól még, hogy valaki művész lehet véleménye, ugyanakkor kritikát fogalmazott meg azzal szemben, ha valaki a színpadon, fellépés közben politizál.

„Nem tartja tehát jónak, hogy Majka, Caramel és társaik politizálnak a színpadon?” – kérdezte a riporter, mire elmondta: egyáltalán nem tartja jó ötletnek. Szerinte „ezekről az emberekről rendszerint kiderült, hogy egyrészt nem értenek ahhoz, amiről beszélnek, másrészt pedig