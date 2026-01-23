Ft
01. 23.
péntek
dac ismerős arcok nyerges attila nélküled felvidék orbán viktor

Nyerges Attila elismerte: Orbán Viktornak köszönhető a Nélküled nagy sikere

2026. január 23. 08:50

A frontember azt is elmondta, mit gondol azokról a zenészekről, akik a színpadon politizálnak.

2026. január 23. 08:50
null

Nyerges Attila dalszerző, énekes, az Ismerős Arcok frontembere az Indexnek adott nagyinterjút, amelyben az együttes leghíresebb dala, a Nélküled történetéről is beszélt. Az újságíró arra volt kíváncsi, hogyan lett a dal a dunaszerdahelyi focicsapat himnusza, majd a nemzeti összetartozás jelképe.

Nyerges elmondta, akkoriban rengeteget koncerteztek a határon túl, sokat voltak a Felvidéken.

„Az első éneklés is úgy jött, hogy meghívtak egy meccsre – akkor még nem volt rendes stadionjuk, csak egy kisebb lelátós, régi futballpálya. Nem volt megbeszélve semmi, egyszer csak a kezembe nyomták a mikrofont, és belökdöstek a pályára, hogy márpedig akkor most éneklés. És elindították a zenei alapot. Rettenetesen zavarban voltam, nagyon kellemetlen volt az egész, de hát besétált a focipályára az egész zenekar, és elénekeltem a Nélküledet. Jóval később, amikor átadták a DAC stadiont, énekelhettem el rendes körülmények között” – idézte fel a kezdeteket, majd hozzátette, mire eljött a stadionavató, az emberek már tudták a szöveget, és a fociszurkolóknak köszönhetően szélesebb körben is elterjedt a dal.

Ugyanakkor elismerte, 

igazán nagy „karriert” Orbán Viktor csinált a dalnak, amikor egy Nemzeti Összetartozás Napján megosztotta,

 amit mindenki, még az „ellenségesen gondolkodók” is megírtak.

„Úgyhogy ez csinált olyan karriert ennek a nótának, hogy innentől kezdve nem volt megállás. Hála a Jóistennek, hiszen akkor már lassan tíz éves volt a dal, 2009-ban vettük fel” – emlékezett vissza.

Az interjúban szóba kerül még az is, hogy a színpadon helye van-e a politizálásnak. Az újságíró felidézte, hogy Nyerges korábban éles kritikával illette Magyar Pétert. A zenész szerint attól még, hogy valaki művész lehet véleménye, ugyanakkor kritikát fogalmazott meg azzal szemben, ha valaki a színpadon, fellépés közben politizál.

„Nem tartja tehát jónak, hogy Majka, Caramel és társaik politizálnak a színpadon?” – kérdezte a riporter, mire elmondta: egyáltalán nem tartja jó ötletnek. Szerinteezekről az emberekről rendszerint kiderült, hogy egyrészt nem értenek ahhoz, amiről beszélnek, másrészt pedig 

azért, mert nála van a mikrofon, miért kéne elhinnem, hogy okosakat mond? Baromságokat hordtak össze, ráadásul olyan stílusban, amit én nem engedek meg magamnak a színpadon”

 – vélekedett.

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád


 

 

Búvár Kund
2026. január 23. 10:34
Mire a főni 2019- ben megosztotta a Nélküledet, addigra már a magyar stadionokban rég "Himnusszá" vált. Igen, Dunaszerdahelyről indult, ott vált "Himnusszá" mert addig a magyar Himnuszt énekelték, de azt törvénnyel megtiltották, büntették érte a klubot. Ezért kezték énekelni úgymond Himnusz helyett. Egy ilyen éneklés került fel a youtubra. Elkezdtek járni Magyarországról is szurkolói csoportok Dunaszerdahelyre. Legendás lett a szerdahelyi meccsek hangulata. A magyar foci épp a sokadik mélypontján volt a 2010-es évek elején. A szurkolók sikerélményre vágytak. És akkor a többi ment magától... Miután jó lett a válogatott, vállgatott meccsek előtt kezdték el énekelni a szurkolók, majd az új Puskás megépültével már a rendezők is "hivatalossá" tették. Hát ez a "Nélküled" és a szurkolók kapcsolatának a története, persze csak nagyvonalakban. Hisz ebbe belejátszott a dal nemzeti érzelmű töltete is.
csapláros
2026. január 23. 09:33 Szerkesztve
Jól mondta Nyerges, hogy a Nélküled először a felvidéki Dunaszerdahely magyar focicsapat (amelynek Világi, a pozsonyi olajfinomító igazgatója a mentora) magyar drukkereit fogta meg, Különleges helyzet volt a szlovák sovinizmus tombolása, Slota neonáci magyar ellenes kirohanásai, és hergelései (Cirill - Metód szobor erőszakos engedély nélküli felállítása a Matica székház párkányára, majd a körforgalomba, Szt. István lovasbohócozása, a déli határ telitűzdelése szlovák kettős keresztekkel, Turul gyalázás, stb.), Malina Hedvig megveretése, és főleg (!) a 2008-as nagy szurkolóverés, amiben egy 18 éves helyi ártatlan gyerek is majdnem meghalt és egy életre megrokkant. Felelősök, persze senki. Ezen és más sérelmek hatására vált a dal elfogadottá, és azóta a csapat himnuszává és az erőszakos neonáci asszimilációval szembeni passzív ellenállás kifejező jelképévé.
koppenrast63
2026. január 23. 09:31
Remek ember vagy és kitűnő zenész !
Töki
2026. január 23. 09:30
Nagyot szól ez a dal!!!!
