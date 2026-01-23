Nyerges Attila elismerte: Orbán Viktornak köszönhető a Nélküled nagy sikere

Ennél durvább kritika nem létezik: még Hegyi Iván is korrektebb a Mediánnál és Török Gábornál
Nyerges Attila dalszerző, énekes, az Ismerős Arcok frontembere az Indexnek adott nagyinterjút, amelyben az együttes leghíresebb dala, a Nélküled történetéről is beszélt. Az újságíró arra volt kíváncsi, hogyan lett a dal a dunaszerdahelyi focicsapat himnusza, majd a nemzeti összetartozás jelképe.
Nyerges elmondta, akkoriban rengeteget koncerteztek a határon túl, sokat voltak a Felvidéken.
„Az első éneklés is úgy jött, hogy meghívtak egy meccsre – akkor még nem volt rendes stadionjuk, csak egy kisebb lelátós, régi futballpálya. Nem volt megbeszélve semmi, egyszer csak a kezembe nyomták a mikrofont, és belökdöstek a pályára, hogy márpedig akkor most éneklés. És elindították a zenei alapot. Rettenetesen zavarban voltam, nagyon kellemetlen volt az egész, de hát besétált a focipályára az egész zenekar, és elénekeltem a Nélküledet. Jóval később, amikor átadták a DAC stadiont, énekelhettem el rendes körülmények között” – idézte fel a kezdeteket, majd hozzátette, mire eljött a stadionavató, az emberek már tudták a szöveget, és a fociszurkolóknak köszönhetően szélesebb körben is elterjedt a dal.
Ugyanakkor elismerte,
igazán nagy „karriert” Orbán Viktor csinált a dalnak, amikor egy Nemzeti Összetartozás Napján megosztotta,
amit mindenki, még az „ellenségesen gondolkodók” is megírtak.
„Úgyhogy ez csinált olyan karriert ennek a nótának, hogy innentől kezdve nem volt megállás. Hála a Jóistennek, hiszen akkor már lassan tíz éves volt a dal, 2009-ban vettük fel” – emlékezett vissza.
Az interjúban szóba kerül még az is, hogy a színpadon helye van-e a politizálásnak. Az újságíró felidézte, hogy Nyerges korábban éles kritikával illette Magyar Pétert. A zenész szerint attól még, hogy valaki művész lehet véleménye, ugyanakkor kritikát fogalmazott meg azzal szemben, ha valaki a színpadon, fellépés közben politizál.
„Nem tartja tehát jónak, hogy Majka, Caramel és társaik politizálnak a színpadon?” – kérdezte a riporter, mire elmondta: egyáltalán nem tartja jó ötletnek. Szerinte „ezekről az emberekről rendszerint kiderült, hogy egyrészt nem értenek ahhoz, amiről beszélnek, másrészt pedig
azért, mert nála van a mikrofon, miért kéne elhinnem, hogy okosakat mond? Baromságokat hordtak össze, ráadásul olyan stílusban, amit én nem engedek meg magamnak a színpadon”
– vélekedett.
