„Németországban soroznak, barátom” – óriási a tét, kemény üzenetet küldött a fiataloknak Menczer Tamás (VIDEÓ)

„Németországban soroznak, fiatal barátom, hogyha ilyesmit szeretnél, válaszd a Tisza Pártot (...) ha nem akarsz az ukrán frontra menni és nem akarod, hogy besorozzanak, támogasd a Fideszt!” – fogalmazott Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a fiatalok figyelmét arra, ha fontos számukra, hogy anyagilag előrébb jussanak, szeretnének az iskola után munkát vállalni és továbbra sem szeretnének adót fizetni, akkor támogassák Orbán Viktort.