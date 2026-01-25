Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza menczer tamás fidesz fiatal

„Németországban soroznak, barátom” – óriási a tét, kemény üzenetet küldött a fiataloknak Menczer Tamás (VIDEÓ)

2026. január 25. 18:17

A politikus nem kertelt.

2026. január 25. 18:17
null

„Németországban soroznak, fiatal barátom, hogyha ilyesmit szeretnél, válaszd a Tisza Pártot (...) ha nem akarsz az ukrán frontra menni és nem akarod, hogy besorozzanak, támogasd a Fideszt!” – fogalmazott Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában. 

A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a fiatalok figyelmét arra, ha fontos számukra, hogy anyagilag előrébb jussanak, szeretnének az iskola után munkát vállalni és továbbra sem szeretnének adót fizetni, akkor támogassák Orbán Viktort. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

„Ha fontosak számodra a szüleid a családod, a rokonaid, akkor nézd meg milyen családtámogatásokat kapnak!” – mondta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Bruzák Noémi

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
galancza-2
2026. január 25. 20:45
bekeev2025! mostasztánjólmegaszontad.....akkor lépj be az uki hadseregbe.
Válasz erre
0
0
Szerintem
2026. január 25. 20:39
kalmanok 2026. január 25. 19:17 Már az ovisokat is viszik vagy csak az iskolásokat?" Hiába is próbálsz gúnyolódni balfasz, saját magatokon. Magyarországon nem visznek senkit sehová, de te teljesen egyértelműen fejezed ki, hogy a halálba küldendőkként számolsz már az óvodásokkal, iskolásokkal is, a ti balfasz háborút erőltető, tömeggyilkos szándékaitok szerint.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 25. 20:27
Szerintembekeev-2025 2026. január 25. 20:22 Mit tudsz te balfasz, a nyelvedet a veled is kibaszni akarók seggébe tövig is bedugva és nyalva? Az ilyenekre mondják már az Orbánt utáló balosok is körülöttem, hogy csak ti ne jussatok hatalomra, mert az az ország végleges katasztrófája volna. Így is nyakig szarban vagytok, te balfasz magyar. Inkább törlesszétek a kínai hiteleket, sutyerákok.
Válasz erre
0
1
bekeev-2025
2026. január 25. 20:25
galancza galandféreg is beszart.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!