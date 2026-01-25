„Németországban soroznak, barátom” – óriási a tét, kemény üzenetet küldött a fiataloknak Menczer Tamás (VIDEÓ)

Magyar Péter kém barátja kikotyogta: ha a Tisza Párt nyer, Ukrajna zöld utat kap
Tseber Roland úgy tudja, „valamelyik” párt bíróságon támadja majd meg a választásokat, ezzel megakadályozva a hivatalos eredmények kihirdetését.
A politikus nem kertelt.
„Németországban soroznak, fiatal barátom, hogyha ilyesmit szeretnél, válaszd a Tisza Pártot (...) ha nem akarsz az ukrán frontra menni és nem akarod, hogy besorozzanak, támogasd a Fideszt!” – fogalmazott Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója felhívta a fiatalok figyelmét arra, ha fontos számukra, hogy anyagilag előrébb jussanak, szeretnének az iskola után munkát vállalni és továbbra sem szeretnének adót fizetni, akkor támogassák Orbán Viktort.
„Ha fontosak számodra a szüleid a családod, a rokonaid, akkor nézd meg milyen családtámogatásokat kapnak!” – mondta.
