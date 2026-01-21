„Nehéz feladat Von der Leyen ellen küzdeni Von der Leyennel” – szakértő mondta ki a fájó igazságot Magyar Péterrel kapcsolatban

Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Perlaky-Papp József, a METU címzetes főiskolai docense, pr-tanácsadó szerint a szereposztás Brüsszelben régóta egyértelmű: Orbán a magyar érdekekért küzd, a brüsszeliek pedig a birodalmi hegemóniát képviselik, eltiporják a nemzeti szándékokat.
Hosszú idő után a hét elején Magyar Péter ismét meglátogatta munkahelyét: az Európai Parlamentet és elutazott Strasbourgba, ahol azonban a gazdákkal szembenéznie. Mint ismert, a mezőgazdászok a Mercosur-megállapodás ellen tüntettek, ahol váratlanul megjelent a Tisza Párt elnöke is, ám a gazdák finoman szólva se örültek a politikus jelenlétének.
Egy éve küzdünk a Mercosur-megállapodás ellen, te hol voltál?
– szegezte a politikusnak egyikük.
Perlaky-Papp József kommunikációs tanácsadó a Mandiner megkeresésére elárulta, hogy az a stílus és tartalom, amit Magyar a nyilvánosságban felvállal az elsősorban a hatalommal szemben működik igazán.
Nem is működik más helyzetben, vagyis ütvefúróval nem lehet jó kávét főzni. A brüsszeli pálya nehézsége, hogy Brüsszelben éppen fordított a szereposztás, ott a Tisza a hatalom része”
– emelte ki a szakértő, aki szerint ott Orbán Viktor a hatalommal szemben álló lázadók elsőszámú vezetője, a Fidesz pedig, mint a Patrióta frakció egyik meghatározó ereje, az ellenállási mozgalom mozgatója.
A szereposztás ott régóta egyértelmű: Orbán a magyar érdekekért küzd, a brüsszeliek pedig a birodalmi hegemóniát képviselik, eltiporják a nemzeti szándékokat. Ezt az értelmezést a Fidesz régóta építi, sok nehéz csata megmutatta már azt ki milyen oldalon harcol”
– jegyezte meg.
Perlaky-Papp elárulta, hogy Magyar Péter a saját pozíciójának azt az oldalát igyekszik kidomborítani, hogy ő az európai vezetők partnere és szövetségese. Kiemelte, amit nagyon szeretne eltakarni az az, hogy ezek a politikusok azokat a témákat erőltetik, amelyeket a magyar emberek nagy többségben elutasítanak: migráció, gender, háborús szankciók és készülődés, Ukrajna EU-tagsága.
Ez sok konfliktust termel, aminek meg kell fizetnie az árát. Magyar Péter számára az elsődleges csatatér a hazai, ezért ennek rendeli alá a brüsszeli jelenlétét. Az a csatatér amúgy is rossz üzeneteket termel, sok kellemetlenséget okoz a hazai közéleti vitákban is. Érthető, hogy a jelenlétével nem szeretne nagyobb hangsúlyt adni ennek”
– közölte.
A szakember szerint nehéz feladat Von der Leyen ellen küzdeni Von der Leyennel, Magyar Péter megjelenése a tüntetésen láthatóan kellemetlen perceket okozott számára, minden politikusnak kellemetlen, ha a választó számonkéri, és azt vágja a fejéhez, hogy cserben hagyta őt. „Nem is tud mást kezdeni vele, minthogy a tőle már megszokott keretezés módszeréhez fordult és azt mondta: „ez nem is egy gazda/választó, hanem propagandista és – ha épp eszébe jut – azt is megnevezi, ki küldte oda”.
A keretezést arra használja a politikai kommunikáció, hogy a látottakat értelmezését eltérítse. A baloldali, liberális Tisza támogatóknál nem hiszem, hogy ez problémát okozhat, egy dolog érdekli őket: hány nap van még a választásokig”
– szögezte le Perlaky-Papp, majd úgy folytatta, az elkötelezett baloldaliakon túl viszont a párt növekedési potenciálját biztosan rombolja, arról nem is beszélve, hogy az ellenfelet is aktivizálja.
„Könnyen lehet, hogy mint máskor most is különalkut kötnek Manfréd Weberrel, az EPP frakcióvezetőjével, hogy tartózkodhassanak, ne szavazzanak. Ez ehetőséget biztosíthat számukra, hogy elkenjék a döntést, ne vállaljanak fel a választásokhoz közeledve egy számukra kényelmetlen pozíciót. Feltételezem, hogy ha nem érzi az EPP veszélyeztetve a többségét, akkor ezt meg is kapják.
Ennek ellenére ez is hagy lehetőséget a Fidesz Európa parlamenti csoportjának, hogy megmutassa, most sem áll ki a magyar érdekek, a magyar gazdák mellett a Tisza Párt EP-csoportja” – fogalmazott, Perlaky-Papp, aki szerint ha kiáll Von der Leyen mellett a Tisza képviselőcsoportja, az egy újabb kampányelem használatára ad lehetőséget a Fidesz számára.
Erre felhúzható egy szembesítőkampány, amelyben érvek hosszú sora bemutatható amellett, hogy ismét a magyar érdekkel került szembe a Tisza Párt”
– zárta.
A nyitóképen magyar gazdák az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai közötti megállapodás ellen tiltakoznak Strasbourgban 2026. január 20-án, három nappal az egyezmény paraguayi aláírása után. Fotó: MTI/MTVA