„Nehéz feladat Von der Leyen ellen küzdeni Von der Leyennel” – szakértő mondta ki a fájó igazságot Magyar Péterrel kapcsolatban

Perlaky-Papp elárulta, hogy Magyar Péter a saját pozíciójának azt az oldalát igyekszik kidomborítani, hogy ő az európai vezetők partnere és szövetségese. Kiemelte, amit nagyon szeretne eltakarni az az, hogy ezek a politikusok azokat a témákat erőltetik, amelyeket a magyar emberek nagy többségben elutasítanak: migráció, gender, háborús szankciók és készülődés, Ukrajna EU-tagsága.

Ez sok konfliktust termel, aminek meg kell fizetnie az árát. Magyar Péter számára az elsődleges csatatér a hazai, ezért ennek rendeli alá a brüsszeli jelenlétét. Az a csatatér amúgy is rossz üzeneteket termel, sok kellemetlenséget okoz a hazai közéleti vitákban is. Érthető, hogy a jelenlétével nem szeretne nagyobb hangsúlyt adni ennek”

– közölte.

A szakember szerint nehéz feladat Von der Leyen ellen küzdeni Von der Leyennel, Magyar Péter megjelenése a tüntetésen láthatóan kellemetlen perceket okozott számára, minden politikusnak kellemetlen, ha a választó számonkéri, és azt vágja a fejéhez, hogy cserben hagyta őt. „Nem is tud mást kezdeni vele, minthogy a tőle már megszokott keretezés módszeréhez fordult és azt mondta: „ez nem is egy gazda/választó, hanem propagandista és – ha épp eszébe jut – azt is megnevezi, ki küldte oda”.