Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
A Tisza elnökének támogatóit míg a saját szavazóik sem kedvelik.
Essen hasra a teljes áradás, mert nem láttuk még a posztkommunizmust.
„Na, nagy vajúdások árán és a régi ellenzék félresöprése után Bütyöknek sikerült összepattintania a legújabb maszopszadeszt. Jók lesznek ezek a jelszavak: szakmaiság (vótmá!) és profizmus egyenesen az impextől, transzparencia, fenntarthatóság (haha) és KKV, azaz Shell.
És ettől essen hasra a teljes áradás, mert nem láttuk még a posztkommunizmust. Árad a legújabb gyarmatosítási kísérlet, jó étvággyal tessék fogyasztani!”
Kapcsolódó vélemény
A szokásos stricitempóban közölte: „Már csak 84 napig folyik az ingyen pezsgő”.
