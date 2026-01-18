Ft
Ft
0°C
-5°C
Ft
Ft
0°C
-5°C
01. 18.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 18.
vasárnap
Rendkívüli!

Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében

Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza kapitány Magyar Péter

Nagy vajúdások árán és a régi ellenzék félresöprése után Bütyöknek sikerült

2026. január 18. 11:56

Essen hasra a teljes áradás, mert nem láttuk még a posztkommunizmust.

2026. január 18. 11:56
null
Megadja Gábor
Megadja Gábor
Facebook

„Na, nagy vajúdások árán és a régi ellenzék félresöprése után Bütyöknek sikerült összepattintania a legújabb maszopszadeszt. Jók lesznek ezek a jelszavak: szakmaiság (vótmá!) és profizmus egyenesen az impextől, transzparencia, fenntarthatóság (haha) és KKV, azaz Shell. 

És ettől essen hasra a teljes áradás, mert nem láttuk még a posztkommunizmust. Árad a legújabb gyarmatosítási kísérlet, jó étvággyal tessék fogyasztani!”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Péter Magyar belémkötött

A szokásos stricitempóban közölte: „Már csak 84 napig folyik az ingyen pezsgő”.

Forrás: képernyőkép / Facebook

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
123321
2026. január 18. 12:24
tudja előre hogy megkapják az EUs forrásokat? hogyhogy?
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2026. január 18. 12:21
Aki még mindig nem látja, hogy kiket hoz helyzetbe peti, pontosabban kiket delegálnak peti futtatói, és milyen céllal, az tényleg gyengeelméjű
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!