„Péter Magyar belém kötött, mert megemlítettem egy posztban, hogy globaloüdvöskéje, Kapitány István, a Tisza új gazdasági főszakértője (»fickó«, ahogy MP hívja) a volt MSZP-s miniszterelnök, Bajnai Gordon nagy kedvelője. Péter Magyar veretes érveléssel Kapitány korábbi állami kitüntetésével vágott vissza – vélhetően az ő szeretetországában csak tiszás üzletemberek kaphatnak állami kitüntetést -, majd a szokásos stricitempóban közölte: »Már csak 84 napig folyik az ingyen pezsgő. Igyál előre!«”