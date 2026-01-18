Ft
Ft
0°C
-5°C
Ft
Ft
0°C
-5°C
01. 18.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 18.
vasárnap
Rendkívüli!

Egyenesen Washingtonból érkezett a levél: Donald Trump és Orbán Viktor összefog a béke érdekében

Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza szánthó miklós péter magyar kapitány

Péter Magyar belémkötött

2026. január 18. 10:07

A szokásos stricitempóban közölte: „Már csak 84 napig folyik az ingyen pezsgő”.

2026. január 18. 10:07
null
Szánthó Miklós
Szánthó Miklós
Facebook

„Péter Magyar belém kötött, mert megemlítettem egy posztban, hogy globaloüdvöskéje, Kapitány István, a Tisza új gazdasági főszakértője (»fickó«, ahogy MP hívja) a volt MSZP-s miniszterelnök, Bajnai Gordon nagy kedvelője. Péter Magyar veretes érveléssel Kapitány korábbi állami kitüntetésével vágott vissza – vélhetően az ő szeretetországában csak tiszás üzletemberek kaphatnak állami kitüntetést -, majd a szokásos stricitempóban közölte: »Már csak 84 napig folyik az ingyen pezsgő. Igyál előre!«”

Ezt is ajánljuk a témában

Írtam neki választ, meg küldtem egy fotót, ami egy 2023-as Alapjogokért-rendezvényen készült (ahova nem vártuk el őszintén szólva, de megjelent).”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Tovább a cikkhezchevron
Forrás: Facebook/ Szánthó Miklós

Nyitókép: Facebook / Szánthó Miklós

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hernadvolgyi-2
2026. január 18. 12:00
Homlokra tolt "hemüge", az okos embererek kiváltsága?
Válasz erre
1
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 18. 11:54
Brühühü. Mikikének hamarosan a piacról kell megélnie. 😢
Válasz erre
0
2
bagira004
2026. január 18. 11:47
Ingyen pezsgő csak kiváltságos felmenői piros könyves utódként Pöti-nek jár meg dubaji kégli valahogy összecseng .
Válasz erre
7
0
redford-2
2026. január 18. 11:45
A bádogmessiás eleresztett egy kocsmai beszólást, majd megpróbált a vízen járni. Süllyed...
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!