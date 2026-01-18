Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Ezt nehéz lesz kimagyaráznia a Néppárt vezetőjének.
A szokásos stricitempóban közölte: „Már csak 84 napig folyik az ingyen pezsgő”.
„Péter Magyar belém kötött, mert megemlítettem egy posztban, hogy globaloüdvöskéje, Kapitány István, a Tisza új gazdasági főszakértője (»fickó«, ahogy MP hívja) a volt MSZP-s miniszterelnök, Bajnai Gordon nagy kedvelője. Péter Magyar veretes érveléssel Kapitány korábbi állami kitüntetésével vágott vissza – vélhetően az ő szeretetországában csak tiszás üzletemberek kaphatnak állami kitüntetést -, majd a szokásos stricitempóban közölte: »Már csak 84 napig folyik az ingyen pezsgő. Igyál előre!«”
Írtam neki választ, meg küldtem egy fotót, ami egy 2023-as Alapjogokért-rendezvényen készült (ahova nem vártuk el őszintén szólva, de megjelent).”
