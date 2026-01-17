Ft
kormány Tisza Párt mandula viktor cég dolgozó Magyar Péter Kapitány István

Most el kellene hinnem a Tiszának, hogy kormányra kerülve viszont ő képviselné a zöldpolitikát, meg a nyugati cégek helyett a kisemberek és a dolgozók érdekeit

2026. január 17. 21:04

Harminc évig egy környezetszennyező, profitorientált olajos multivállalat topmenedzsere volt.

2026. január 17. 21:04
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Harminc évig egy környezetszennyező, profitorientált olajos multivállalat topmenedzsere volt, de most el kellene hinnem a Tiszának, hogy kormányra kerülve viszont ő képviselné a zöldpolitikát, meg a nyugati cégek helyett a kisemberek és a dolgozók érdekeit...

Hát persze, a babát meg a gólya hozza.”

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói

Magyar Péter nem tud kihez fordulni: legnagyobb támogatóit utasítják el szavazói
Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lemez
2026. január 17. 21:41
Lenne mit vinni.Orbán visszalopta a nemzetgazdaság fúggettlenségét megalapozó fontos iparágakat.Viz,gáz,olaj hiradás.repülés.aranytartalék.Vérszagra gyü az éji vad.Milyen igaz.
5
0
5
0
chiron
•••
2026. január 17. 21:17 Szerkesztve
Benzinkutas körökben közhely volt, hogy azért a Shellnél van a legtöbb ügyeskedés, meg okosba' megoldás, mert valamennyi kutas cég közül a Shell bánt a legszemetebb módon az alkalmazottaival. Az ott dolgozók meg így-úgy próbálták megkeresni (például a kötelezően leadandó jatton túl, fizetés helyett) a meleg vízre valót. Nem tudom, most milyen a Shell, de legalább tudom már, ki volt az éceszgéber, aki miatt akkoriban ilyen "hírnevet" vívott ki a kutas szakmában. Na, pont a Tiszába való. Összenő, ami összetartozik, avagy similis simile gaudet, ahogyan a tajgán mondanák.
5
0
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!