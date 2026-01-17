Magyar Péter újabb „nagyágyút” mutatott be: Bajnai Gordon csodálója a Tisza új gazdasági és energetikai szakembere
Kapitány István ódákat zengett a megszorításbajnok Bajnai Gordonról.
Harminc évig egy környezetszennyező, profitorientált olajos multivállalat topmenedzsere volt.
„Harminc évig egy környezetszennyező, profitorientált olajos multivállalat topmenedzsere volt, de most el kellene hinnem a Tiszának, hogy kormányra kerülve viszont ő képviselné a zöldpolitikát, meg a nyugati cégek helyett a kisemberek és a dolgozók érdekeit...
Hát persze, a babát meg a gólya hozza.”
Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala
