„Harminc évig egy környezetszennyező, profitorientált olajos multivállalat topmenedzsere volt, de most el kellene hinnem a Tiszának, hogy kormányra kerülve viszont ő képviselné a zöldpolitikát, meg a nyugati cégek helyett a kisemberek és a dolgozók érdekeit...

Hát persze, a babát meg a gólya hozza.”