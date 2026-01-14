Ft
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tél magyar vöröskereszt krízisautó melegedő ellátás intézmény segítség vörös kód

Megszólalt a Vöröskereszt: „Bajt jelezhet, ha nem füstöl a kémény”

2026. január 14. 16:38

A segélyszervezet a Mandiner megkeresésére elmondta, hogy a vörös kód alatt munkatársaik krízisautókkal és gyalog is járják az utcákat. Valamint azt kérték a lakosságtól, hogy figyeljenek oda a környezetükben élőkre, mert már apró jelek is bajra utalhatnak.

2026. január 14. 16:38
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a rendkívüli hideg miatt múlt hét szerdától életbe lépett a szociális ágazat legmagasabb riasztási fokozata, a vörös kód. 

Ez azt is jelenti, hogy minden szociális intézmény köteles befogadni a fedél nélkül élőket és a fagyveszélybe került embereket. 

Senki nem maradhat ellátás nélkül

A Mandiner megkereste a Magyar Vöröskeresztet a témában, akik az iránti érdeklődésünkre, hogy mennyivel többen keresték meg ezekben a napokban az erre kijelölt intézményeket egy átlagos téli naphoz képest, azt válaszolták, hogy a különböző régiókban eltérő a növekedés mértéke.

Van, ahol a korábbi időszakokban is magas volt az intézményeket igénybe vevők aránya, ezeken a helyeken most kevésbé látható az emelkedés. Van, ahol jelentősen megnőtt az intézmények keresettsége az elmúlt napokban, 

egyes létesítmények pedig teljes kapacitással működnek

 – írták.

Leszögezték: senki nem maradhat ellátás nélkül: amennyiben szükség van rá, vendégágyak vagy matracok is rendelkezésre állnak.

Arra a kérdésünkre, hogy el tudják látni a feladatukat, szükségük van-e extra férőhely bevetésére, azt felelték, hogy az intézményeik felkészültek, amennyiben megtelik a férőhelyek száma, vendégágyakat, matracokat, mobil fekvőhelyeket vagy más bentlakásos szociális intézményeket tesznek elérhetővé annak érdekében, hogy mindenki fűtött helyen tartózkodhasson.

A Magyar Vöröskereszt kérdésre válaszolva ismertette azt is, hogy mi módon tudnak segíteni az extrém hidegben. Az utcai gondozószolgálatukban és krízisautóikon szolgálatot teljesítő munkatársaik bejárják a területeket, és figyelnek azokra, akiknek szükségük van rá. Segítenek az intézményekbe jutásban, meleg teát, ruhát, takarót, izolációs fóliát és gyógyszert biztosítanak.

Befogadóhelyeiken biztosítják az alapvető szükségleteket:

  • szállást és/vagy nappali melegedési lehetőséget,
  • fűtött helyiségeket,
  • ételt, tisztálkodási lehetőséget,
  • tisztálkodószereket,
  • egészségügyi ellátást,
  • váltóruhát, biztonságot,
  • ügyintézési támogatást, 
  • valamint szociális segítségnyújtást nyújtanak.

Mindezek mellett meleg-, valamint tartós élelmiszert is osztanak helyi partnerekkel és önkéntesekkel együttműködve.

Ezt is ajánljuk a témában

Az is kiderült, hogy milyen kéréssel fordulnak hozzájuk leginkább a rászorulók ezekben a hidegebb napokban. „Ebben az időszakban is az év során megszokott szükségletekkel találkoznak a munkatársak, ugyanakkor megnő azok száma, akik a rendkívüli helyzet miatt kérnek segítséget. Elsősorban szállásra és fűtött helyiségekre van igény”

Hozzátették, hogy ebben az időszakban is sok személyes történettel találkoznak. „Vannak, akik nem tudják kifizetni az albérletet, megszűnt a munkahelyük, a családi kapcsolataikra különböző okok miatt nem támaszkodhatnak. Van, akinek a megfelelő fűtés vagy az étkezés megoldása jelent nehézséget. Az ügyfeleknek fontos az önállóság, de nem mindig tudják egyedül megteremteni az alapvető szükségleteket” – magyarázták.

Az is bajt jelezhet, ha valahol nem füstöl a kémény

Lapunk arra is választ kapott a segélyszervezettől, hogy a civilek miént tudnak közvetetten és közvetlenül segíteni a bajbajutottakon. Hangsúlyozták, hogy fontos, hogy mindenki figyeljen a környezetében lévőkre. 

Ha utcán fekvő embert látunk, próbáljuk megtudni, mire lenne szüksége, és értesítsük a regionális diszpécserszolgálatot.

 Előfordulhat, hogy nem merjük megszólítani, azonban ebben az esetben is fontos jelezni a diszpécserszolgálatoknak, hogy feltehetően segítségre szoruló emberrel találkoztunk. 

„Ha az érintett nem kommunikál, nem reagál, sebesülése van, nyomást érez a mellkasában, fagyás jelei észlelhetők rajta, eszméletlen, vagy bármilyen más, az orvosi ellátás szükségességére utaló jelzést veszünk rajta észre, akkor mihamarabb tárcsázzuk a mentőket vagy a segélyhívót” – 

Megjegyezték, hogy 

nemcsak az utcán, hanem a fűtetlen lakásokban élők is veszélyben lehetnek. 

„Bajt jelezhet, ha nem füstöl a kémény, ha nappal is égve maradt a villany, vagy nem látni a megszokott időben a szomszédot. Ha ilyet tapasztalunk, kopogjunk be az illetőhöz, győződjünk meg róla, hogy minden rendben van” – javasolták.

Arra is kitértek, hogy az adományozás is a segítség egyik formája. A téli időben ruhaneműkből főleg sálra, sapkára, kesztyűre, pulóverre, aláöltözetre alkalmas ruházatra, zoknira, alsóneműre, az időjárásnak megfelelő lábbelire van szükség. Emellett a takarók, hálózsákok, mosó- és tisztálkodószerek, valamint a tartós készételek (készétel-konzervek) is nagy segítséget jelentenek. 

„Tárgyi adományozás előtt érdemes a helyi szervezetnél érdeklődni, mire van leginkább szükség. Online adományozásra is van lehetőség a Magyar Vöröskereszt webes felületein” – tették hozzá.

A Magyar Vöröskereszt végül azt kérte a civilektől, hogy ne forduljanak el, amikor segíthetnek valakinek, akinek szüksége van rá!

Nyitókép illusztráció. Fotó: Magyar Vöröskereszt Facebook-oldala
 

