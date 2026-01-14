Megszólalt a Vöröskereszt: „Bajt jelezhet, ha nem füstöl a kémény”

Van, ahol a korábbi időszakokban is magas volt az intézményeket igénybe vevők aránya, ezeken a helyeken most kevésbé látható az emelkedés. Van, ahol jelentősen megnőtt az intézmények keresettsége az elmúlt napokban,

egyes létesítmények pedig teljes kapacitással működnek

– írták.

Leszögezték: senki nem maradhat ellátás nélkül: amennyiben szükség van rá, vendégágyak vagy matracok is rendelkezésre állnak.

Arra a kérdésünkre, hogy el tudják látni a feladatukat, szükségük van-e extra férőhely bevetésére, azt felelték, hogy az intézményeik felkészültek, amennyiben megtelik a férőhelyek száma, vendégágyakat, matracokat, mobil fekvőhelyeket vagy más bentlakásos szociális intézményeket tesznek elérhetővé annak érdekében, hogy mindenki fűtött helyen tartózkodhasson.