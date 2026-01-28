Majka reagált a Mandiner kommentjére: „Van még több mint 70 nap a hülyeségre!”

Vajon mi lesz így a közbeszéd állapotával, a megosztottsággal és mindazzal, amiről oly szívesen beszél.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a saját követői is láthatóan tanácstalanok: a kommentelők jelentős része – vélhetően azok, akik hozzánk hasonlóan desktopról böngészik az Ön oldalát – egyszerűen nem találja a bejegyzést.”

Nem kellett sokat várni Majka válaszára: „Mondjuk nem lenne baj, hogyha kicsit körültekintőbbek lennétek. Szerintem annyi pénzből amiből működtök futja …Ezért javasoltam a számítástechnikai továbbképzést!” – írja. Hozzátette: „A közbeszéd állapotát pedig tisztelettel kérem hogy ne hozzátok fel példaként.:)) ez olyan mintha Szaddám Husszein kérné számon a bánásmódot…”

Mindezt úgy, hogy pont Majka volt az az előadó, akinek a koncertjén – kiskorúak előtt – a miniszterelnök kivégzését imitálták.

„Szóval kitartás fiúk! Van még több mint 70 nap a hülyeségre! Előre a kijelölt úton” – zárja kommentjét a rapper.