majka mandiner donald trump

Majka reagált a Mandiner kommentjére: „Van még több mint 70 nap a hülyeségre!”

2026. január 28. 13:11

Kitartást kívánt szerkesztőségünknek a rapper.

2026. január 28. 13:11
Majka

Mint azt megírtuk, Majka Donald Trumpot gyalázó posztja elérhetetlenné vált. Olvasóink visszajelzése alapján frissítettük a cikkünket, ugyanis a mobilos Facebook-applikációban mégis lehet látni a bejegyzést, az előadó – állítása szerint – sosem törölte azt.

„Mennyire kell hülyének lenni a Mandinernél?” – írta friss bejegyzésében Majka. Az előadó állítja, sosem törölte a bejegyzést. Szerinte két lehetőség van: „vagy a szerző totálisan alkalmatlan a 21. századi technika használatára, vagy a Mandinernél nincs normális internetkapcsolat.”

A poszt alatti reakciónkat itt olvashatja: „Tisztelt Majka Úr! Kollégáink asztali számítógépről továbbra sem látják a szóban forgó bejegyzést, ugyanakkor meg tudjuk erősíteni, hogy mobiltelefonon elérhető. Kár így kardot rántani és lehülyézni minket...

Vajon mi lesz így a közbeszéd állapotával, a megosztottsággal és mindazzal, amiről oly szívesen beszél.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy a saját követői is láthatóan tanácstalanok: a kommentelők jelentős része – vélhetően azok, akik hozzánk hasonlóan desktopról böngészik az Ön oldalát – egyszerűen nem találja a bejegyzést.”

Nem kellett sokat várni Majka válaszára: „Mondjuk nem lenne baj, hogyha kicsit körültekintőbbek lennétek. Szerintem annyi pénzből amiből működtök futja …Ezért javasoltam a számítástechnikai továbbképzést!” – írja. Hozzátette: „A közbeszéd állapotát pedig tisztelettel kérem hogy ne hozzátok fel példaként.:)) ez olyan mintha Szaddám Husszein kérné számon a bánásmódot…”

Mindezt úgy, hogy pont Majka volt az az előadó, akinek a koncertjén – kiskorúak előtt – a miniszterelnök kivégzését imitálták.

„Szóval kitartás fiúk! Van még több mint 70 nap a hülyeségre! Előre a kijelölt úton” – zárja kommentjét a rapper.

Nyitókép: Facebook

