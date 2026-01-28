A nagy Tisza-rejtély, pénzszórás Brüsszelben – lesz-e elszámoltatás? (VIDEÓ)

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Brüsszel Ukrajnát fejlesztené Európa helyett, „megérkeztek” a Tisza Párt új arcai, jön a nemzeti petíció – ezeket a témákat veszi sorra nézői-hallgatói kérdésekre válaszolva podcastjában ifj. Lomnici Zoltán. Az alkotmányjogász kitér arra is: mikor és milyen módon lehet elszámoltatni a kártékony brüsszeli vezetést, na és persze Zelenszkijt.
Újra tiszta vizet önt a pohárba ifj. Lomnici Zoltán: podcast-sorozatában
az alkotmányjogász ezúttal felidézi a Tisza Párt legújabb „arcainak” múltját, beszél Brüsszel gazdasági ámokfutásáról és arról is: elszámoltatható-e Zelenszkij vagy a brüsszeli elit.
A Lomnici Válaszol friss epizódjából kiderül, hogy valóban a Fidesz „B- és C-vonala” sejlik-e fel Magyar Péter mögött, hogy miért vannak veszélyben az európai gazdák, és hogy hol a határ Ukrajna finanszírozásában és az uniós eladósodásban.
A teljes műsor a Mandiner Kontextus-csatornáján itt, vagy az alábbiakban érhető el:
Nyitókép: Mandiner