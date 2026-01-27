Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
01. 27.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 27.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar nemzet komjáthi imre magyar péter választás budapest

Lejtmenetben az MSZP: megoldást keresnek a kialakult helyzetre

2026. január 27. 06:45

Egy-két ismert MSZP-s húzónév azonban még feltűnhet a szavazólapokon: mutatjuk, kik ők.

2026. január 27. 06:45
null

Cikkünket frissítettük, az MSZP ugyanis részint cáfolta a Magyar Nemzet értesüléseit.

A Magyar Nemzet saját értesüléseire hivatkozva számolt be arról, hogy 36 év után először nem indul a Magyar Szocialista Párt a választásokon. A lap belső informátora szerint Komjáthi Imre arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása szinte esélytelen lenne.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A rendelkezésre álló információik szerint az áprilisi választástól való távolmaradás állítólag nem Magyar Péterék javára történik: a szocialisták szimplán elvesztették szavazóbázisukat – a többi baloldali párthoz hasonlóan.

Napközben azonban a párt közleményt adott ki: ebben azt írják, z MSZP célja a 2026-os rendszerváltás elérése.

„Korábbi döntéseinkkel összhangban ezt tartjuk szem előtt, olyan utat járunk, ami ide vezet. Ezért állunk ott a 2022-ben egyéniben győztes egyéni képviselők mögött, ezért nem indítunk 5 választókerületben egyéni jelöltet. Olyan megoldást keresünk, amivel a rendszerváltás utáni Magyarország szolidárisabb, igazságosabb, békésebb lesz, mint a mai kormányzók alatt.

A sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben.”

A soron következő kongresszus összehívására várhatóan február közepéig kerül sor, olvasható ugyanitt. „Ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – jelentette ki Komjáthi Imre, az MSZP elnöke.

A 2026-os választás meghatározó tétjének tartjuk a szociáldemokrata értékek képviseletét. Ennek érdekében az MSZP Elnöksége által meghatározott értékek és irányelvek alapján a Szociális Demokráciáért Intézet dolgozta ki azt a közpolitikai csomagot és világképet, amelynek megvalósulását célul tűztük ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanakkor megemlítették azt is, hogy lesznek néhányan az MSZP soraiból, akik egyéniben elindulnak a választáson, de már nem a párt színeiben. Akadnak még ugyanis olyan húzónevek az MSZP háza táján, akik személyes népszerűsége esélyt ad arra, hogy – ha nem is országos listán – mandátumhoz jussanak április 12-én.

Évek óta mélyrepülésben a párt

A rendszerváltáskor az MSZMP-ből MSZP-vé átalakult párt 1990 óta háromszor is kormánytöbbséghez jutott, a 2010-es választás óta viszont országos képviselőinek száma folyamatosan csökkent: míg 2010-ben még 59 fős frakcióval kezdték a ciklust (ez a DK megalakulásával 47 főre csökkent), 2014-ben 28, 2018-ban 15 képviselőt juttatott a parlamentbe, 2022-ben pedig már csak az ellenzéki összefogásban kapott 10 mandátumot a párt.

Komjáthi Imre időközben a Népszavának elárulta, listán valószínűleg nem indul a az MSZP, de öt egyéni választókerületben talpon maradna. A Tiszát arra kérik, hogy támogassák az MSZP jelenlegi parlamenti képviselőit: így Budapesten Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Hiszékeny Dezső, Vajda Zoltán, és Szegeden Szabó Sándor várhatóan nem lép vissza.

Nyitókép forrása: MTI/Lakatos Péter

Összesen 140 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kisstomi-2-2
2026. január 27. 17:00
A "Kohnhalmi" Ágnes bepiázott,bedrogozott röhögése nagyon fog hiányozni ! Na meg a "lengőajtós" tasli, amit kapott, az is felejthetetlen !
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2026. január 27. 16:11
Itt már a ballibbant trollok is fogyatkoznak. :-)
Válasz erre
1
0
Szuperszig
2026. január 27. 15:49
Már 60 éve se volt értelme. Az egész társadalom a mai napig ezeket szenvedi. A naftalin szagú prolikat.
Válasz erre
1
0
ThunderDan
2026. január 27. 12:10
herbert, te agyhalott! Te szavaztál rájuk, te küldted őket a parlamentbe.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!