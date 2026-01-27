Lejtmenetben az MSZP: megoldást keresnek a kialakult helyzetre

Magyar Péter megfejtette: titkos fideszes összeesküvés áll Jakab Péter DK-s indulása mögött
A Tisza Párt elnöke újra kommentelt a 444 oldalán.
Egy-két ismert MSZP-s húzónév azonban még feltűnhet a szavazólapokon: mutatjuk, kik ők.
Cikkünket frissítettük, az MSZP ugyanis részint cáfolta a Magyar Nemzet értesüléseit.
A Magyar Nemzet saját értesüléseire hivatkozva számolt be arról, hogy 36 év után először nem indul a Magyar Szocialista Párt a választásokon. A lap belső informátora szerint Komjáthi Imre arról tájékoztatta a tagokat, hogy nincs elég önkéntes, aki részt tudna venni az aláírásgyűjtésben és a kampányban, de feltehetően a párt támogatottsága is mélyponton van, így az országos lista állítása szinte esélytelen lenne.
A rendelkezésre álló információik szerint az áprilisi választástól való távolmaradás állítólag nem Magyar Péterék javára történik: a szocialisták szimplán elvesztették szavazóbázisukat – a többi baloldali párthoz hasonlóan.
Napközben azonban a párt közleményt adott ki: ebben azt írják, z MSZP célja a 2026-os rendszerváltás elérése.
„Korábbi döntéseinkkel összhangban ezt tartjuk szem előtt, olyan utat járunk, ami ide vezet. Ezért állunk ott a 2022-ben egyéniben győztes egyéni képviselők mögött, ezért nem indítunk 5 választókerületben egyéni jelöltet. Olyan megoldást keresünk, amivel a rendszerváltás utáni Magyarország szolidárisabb, igazságosabb, békésebb lesz, mint a mai kormányzók alatt.
A sajtóban a ma valakik által szivárogtatotthoz hasonló döntés nincs az MSZP-ben.”
A soron következő kongresszus összehívására várhatóan február közepéig kerül sor, olvasható ugyanitt. „Ebben a nagyon képlékeny politikai környezetben mi olyan megoldást keresünk, amely biztosítani tudja, hogy értékeink, mindaz, amit és ahogy a világról gondolunk, az elérhető legteljesebb mértékben érvényesüljön. Ehhez keresünk megoldást, a szükséges döntéseket az MSZP elnöksége és vezető testületei fogják meghozni” – jelentette ki Komjáthi Imre, az MSZP elnöke.
A 2026-os választás meghatározó tétjének tartjuk a szociáldemokrata értékek képviseletét. Ennek érdekében az MSZP Elnöksége által meghatározott értékek és irányelvek alapján a Szociális Demokráciáért Intézet dolgozta ki azt a közpolitikai csomagot és világképet, amelynek megvalósulását célul tűztük ki.
Ugyanakkor megemlítették azt is, hogy lesznek néhányan az MSZP soraiból, akik egyéniben elindulnak a választáson, de már nem a párt színeiben. Akadnak még ugyanis olyan húzónevek az MSZP háza táján, akik személyes népszerűsége esélyt ad arra, hogy – ha nem is országos listán – mandátumhoz jussanak április 12-én.
A rendszerváltáskor az MSZMP-ből MSZP-vé átalakult párt 1990 óta háromszor is kormánytöbbséghez jutott, a 2010-es választás óta viszont országos képviselőinek száma folyamatosan csökkent: míg 2010-ben még 59 fős frakcióval kezdték a ciklust (ez a DK megalakulásával 47 főre csökkent), 2014-ben 28, 2018-ban 15 képviselőt juttatott a parlamentbe, 2022-ben pedig már csak az ellenzéki összefogásban kapott 10 mandátumot a párt.
Komjáthi Imre időközben a Népszavának elárulta, listán valószínűleg nem indul a az MSZP, de öt egyéni választókerületben talpon maradna. A Tiszát arra kérik, hogy támogassák az MSZP jelenlegi parlamenti képviselőit: így Budapesten Kunhalmi Ágnes, Hiller István, Hiszékeny Dezső, Vajda Zoltán, és Szegeden Szabó Sándor várhatóan nem lép vissza.
