Lázár Jánostól érkezett a pofon: kíméletlen összehasonlítás tárgyává vált Magyar Péter, ettől lendületből a falnak megy

A miniszter hangsúlyozta: Orbán Viktor képes nemet mondani és ellenállni akkor is, amikor ez szükséges. Magyar Pétert ezzel szemben olyan politikusként jellemezte, aki szerinte nem tud ellenállni a külföldi elvárásoknak, és kész mindenben alkalmazkodni a multinacionális vállalatok és Brüsszel elvárásaihoz.

Bejegyzésében Lázár János úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, és igent mond a háborúra, a genderkérdésekre és a migrációra, valamint olyan intézkedésekre, amelyek szerinte a magyar emberek számára hátrányosak, például a rezsiemelésre, az adóemelésekre és a nyugdíjak megterhelésére. Megfogalmazása szerint

itthon beint, odakinn bólint”.

A miniszter szerint míg Orbán Viktor Brüsszelben is a magyarok érdekeit képviseli, addig Magyar Péter még a magyar érdekekkel szemben is az uniós központ álláspontját érvényesíti.