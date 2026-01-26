Ft
01. 26.
hétfő
magyar péter lázár jános brüsszel orbán viktor

Lázár Jánostól érkezett a pofon: kíméletlen összehasonlítás tárgyává vált Magyar Péter, ettől lendületből a falnak megy

2026. január 26. 18:58

Kiderült, melyek a legnagyobb különbségek a miniszterelnök és a Tisza vezetője között.

2026. január 26. 18:58
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében Orbán Viktort és Magyar Pétert állította szembe egymással.

A politikus szerint a két szereplő közötti különbség alapvető, és nem csupán politikai stílusbeli eltérésről van szó.

Lázár János úgy fogalmazott: Orbán Viktor vezetőként irányít, világos elképzelése van arról, hová szeretné eljuttatni az országot öt, tíz vagy akár tizenöt év múlva. Ezzel szemben 

Magyar Péterről azt állította, hogy nem önálló döntéseket hoz, hanem mások irányítják, és csak azt tudja, honnan „küldték néhány éve az országba”.

A miniszter hangsúlyozta: Orbán Viktor képes nemet mondani és ellenállni akkor is, amikor ez szükséges. Magyar Pétert ezzel szemben olyan politikusként jellemezte, aki szerinte nem tud ellenállni a külföldi elvárásoknak, és kész mindenben alkalmazkodni a multinacionális vállalatok és Brüsszel elvárásaihoz. 

Bejegyzésében Lázár János úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, és igent mond a háborúra, a genderkérdésekre és a migrációra, valamint olyan intézkedésekre, amelyek szerinte a magyar emberek számára hátrányosak, például a rezsiemelésre, az adóemelésekre és a nyugdíjak megterhelésére. Megfogalmazása szerint 

itthon beint, odakinn bólint”.

A miniszter szerint míg Orbán Viktor Brüsszelben is a magyarok érdekeit képviseli, addig Magyar Péter még a magyar érdekekkel szemben is az uniós központ álláspontját érvényesíti.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nyugalom
2026. január 26. 19:38
Hasonlíthatatlan! Zsebpiszok mindenre is alkalmatlan! Aljas idegen aruló!
0
0
kalmanok
2026. január 26. 19:35
Orbánnak első a család-ja.
0
1
elcapo-2
2026. január 26. 19:04
Egy ilyen összehasonlítás túl hízelgő a poloskára nézve!
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!