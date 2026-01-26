Lázár Jánostól érkezett a pofon: kíméletlen összehasonlítás tárgyává vált Magyar Péter, ettől lendületből a falnak megy

Ebből nagy baj lesz: Magyarországot szemelték ki az oroszok
Sokan megüthetik a bokájukat.
Kiderült, melyek a legnagyobb különbségek a miniszterelnök és a Tisza vezetője között.
Lázár János építési és közlekedési miniszter Facebook-bejegyzésében Orbán Viktort és Magyar Pétert állította szembe egymással.
A politikus szerint a két szereplő közötti különbség alapvető, és nem csupán politikai stílusbeli eltérésről van szó.
Lázár János úgy fogalmazott: Orbán Viktor vezetőként irányít, világos elképzelése van arról, hová szeretné eljuttatni az országot öt, tíz vagy akár tizenöt év múlva. Ezzel szemben
Magyar Péterről azt állította, hogy nem önálló döntéseket hoz, hanem mások irányítják, és csak azt tudja, honnan „küldték néhány éve az országba”.
A miniszter hangsúlyozta: Orbán Viktor képes nemet mondani és ellenállni akkor is, amikor ez szükséges. Magyar Pétert ezzel szemben olyan politikusként jellemezte, aki szerinte nem tud ellenállni a külföldi elvárásoknak, és kész mindenben alkalmazkodni a multinacionális vállalatok és Brüsszel elvárásaihoz.
Bejegyzésében Lázár János úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, és igent mond a háborúra, a genderkérdésekre és a migrációra, valamint olyan intézkedésekre, amelyek szerinte a magyar emberek számára hátrányosak, például a rezsiemelésre, az adóemelésekre és a nyugdíjak megterhelésére. Megfogalmazása szerint
itthon beint, odakinn bólint”.
A miniszter szerint míg Orbán Viktor Brüsszelben is a magyarok érdekeit képviseli, addig Magyar Péter még a magyar érdekekkel szemben is az uniós központ álláspontját érvényesíti.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP