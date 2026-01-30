Kodály-módszer és magyar néptánc Tokióban – Hungarikumokkal a világ körül 9/5.

A Shibuya crossing – vagyis átkelő, értsd a japán Blaha rengeteg zebrával. A világ legforgalmasabb gyalogosátkelőhelyét és népszerű turistaállomást évente több millió turista keresi fel. Valószínűleg így a turisták is jelentősen megdobják a Shibuya crossing forgalmát. A rengeteg színes hirdetőpanel miatt kinézetre mára kissé hajaz a Times Square-re. Igaz utóbbiban nem segíti az átkelést öt zebra is.

Sokan csak keresztülvágnak az egészen, lerövidítve az útjukat. Bár elvileg csúcsforgalomban akár többezer ember is átkel rajta egy-egy zöld lámpánál, ottjártunkkor nem éreztük, hogy elsodorna minket a tömeg. Pedig Japánban ez nem lenne kivételes eset, és nem csak a Shibuya crossing-nál. Gyakran tapasztaltuk, hogy forgalmasabb gyalogátkelőhelyeken – akkor is, ha csak egyetlen zebra van – valóságos ember-folyamok alakulnak ki, ahogy az embersereg megpróbál egyik végéből a másikba jutni. Egy felüljáróról vagy hídról nézve jól kivehetők ezek a csatornák, míg, ha benne vagyunk, azt javasoljuk, kövessük a közvetlenül előttünk törtető embert, úgy van a legnagyobb esélyünk nem elkeveredni.

Nyilván a csúcsidőszakok, tehát a reggeli és az esti ingázás jelentik a tömegiszonyosok legnagyobb félelmét, de Tokióban bármikor bele tudunk csusszanni egy kis tömegjelenetbe. Legyen az egy metróállomás, vagy étterem. Utóbbi esetében készüljünk fel arra, hogy Japánban kifejezetten nem szeretik a turistákat, szóval nem egyszer fog előfordulni, hogy: „Ha, nem volt foglalásod, nincsen helyed se.” Mondják ezt úgy, hogy az étterem éppen csúcsidőszakon kívül van és teljesen üres. Persze, ha éppen olyan mázlitok van, hogy veletek van operatőrünk Miki, aki tud Japánul, akkor kihallotok pár kedves gondolatot is az elhessegető gesztusok mellé: „Ezeket ne engedd be!” „Gyerekkel ide be ne jöjjenek! Mondd meg nekik.”

A Tokiói torony a maga 333 méterével Japán egyik meghatározó szimbóluma. Hasonlósága az Eiffel-toronyhoz nem véletlen: annak mintájára készült, bár magassága meghaladja azt. Senki sem lepődött meg ugye? A torony és a mellette található buddhista templom-komplexum érdekes kontrasztban állnak egymással: fa és fém, vallás és technológia, régi és új világ. Ha már új világ, senki se írjon a TASZ-nak, ha Japánban térképeken vagy útjelző táblákon „fordított” horogkeresztet lát, ez ugyanis ott a buddhizmushoz köthető szimbólum ősidők óta. A nácikkal való áthallással meg mit sem törődnek – épp ahogy az indiaiak sem.