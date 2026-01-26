Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel tisza magyar péter fidesz

Kiszivárgott a Tisza friss, belső mérése – országos adatokra is lehet belőle következtetni

2026. január 26. 08:50

Még a Tisza belső mérése szerint is majdnem a négy évvel ezelőtti kétharmados győzelmet jelentő támogatottsági szinten áll a Fidesz.

2026. január 26. 08:50
null

„Kiszivárgott a Tisza friss, januári belső felmérése a Somogy 01-es választókörzetből, ami alapján a Fidesz jelöltje közel 45 százalékkal vezet, míg a Tisza jelöltje 29 százalékon áll” – olvasható Deák Dániel bejegyzésében. Kézzel oda is írták, hogy decemberhez képest a Fidesz erősödött, míg a Tisza gyengült.

Ebben a körzetben 2022-ben 47,8, 2018-ban pedig 43,7 százalékot kapott a Fidesz. Ez azt jelenti, hogy közel a négy évvel ezelőtti kétharmados győzelmet jelentő támogatottsági szinten áll a Fidesz még a Tisza belső mérése szerint is – írja Deák Dániel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron
Kép: Deák Dániel Facebook-oldala

Mint fogalmaz, mindez megmagyarázza, hogy miért kezdett el az utóbbi időszakban alkotmányos puccsról és önmerényletről beszélni Magyar Péter, ezzel igyekszik már előre magyarázni a vereségét.

„Természetesen április 12-én nem a szimpátia, hanem a leadott szavazatok számítanak, így a mozgósításnak kiemelt szerepe van!” – teszi hozzá Deák.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. január 26. 10:59
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
Válasz erre
0
0
Szuper
2026. január 26. 10:54
Én ebből az ábrából egyértelműen látom, hogy a tisza vezet! Aki mást állít az hazudik! Tartja a mondás: " héha a kevés több"!!! Most éppen a "néha" van... Mocskos Fidesz lázítók! Szégyeljétek összemagatokat! :-))))))))))))))))))))) Kédezzétek meg a Petit (is)!
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2026. január 26. 10:19
Amit nem fognak fel aszektások, hogy a moslék soha nem lépi át az egyharmadot. És mindegy , hogy minek nevezik aktuálisan a moslékot! Csak egy moslékunk van 16 éve!
Válasz erre
2
0
elcapo-2
2026. január 26. 10:16
Kétharmad!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!