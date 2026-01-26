Kiszivárgott a Tisza friss, belső mérése – országos adatokra is lehet belőle következtetni

„Kiszivárgott a Tisza friss, januári belső felmérése a Somogy 01-es választókörzetből, ami alapján a Fidesz jelöltje közel 45 százalékkal vezet, míg a Tisza jelöltje 29 százalékon áll” – olvasható Deák Dániel bejegyzésében. Kézzel oda is írták, hogy decemberhez képest a Fidesz erősödött, míg a Tisza gyengült.

Ebben a körzetben 2022-ben 47,8, 2018-ban pedig 43,7 százalékot kapott a Fidesz. Ez azt jelenti, hogy közel a négy évvel ezelőtti kétharmados győzelmet jelentő támogatottsági szinten áll a Fidesz még a Tisza belső mérése szerint is – írja Deák Dániel.