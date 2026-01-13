Jó reggelt, ébresztő!

Most megtörni látszik a jég, lazulóban a közöny, mert a körülmények egyre aggasztóbbak, és a rendezetlenség hovatovább visszafordíthatatlan helyzetet eredményezhet. Tudom, Magyarországon zokon veszik, ha egy „avatatlan” puszta jó szándékból, segíteni akarással igyekszik jobbítani, elősegíteni a hazai orvoslást. Mint Németországban élő sebész, időnként elgondolkodom, volt-e értelme, haszna ennyit fáradoznom, megérte-e lankadatlan megszólalásom. A következőkben csak a legfontosabb és legnyomasztóbb kérdéseket emelném ki.

A köz- és a magánbeteg-ellátás szabályozatlansága

Az állami és a magánellátás keveredése a rendszerváltás után kezdődött, viszonyuk máig nincs törvényileg tisztázva, lefektetve, de a privát ellátás önmagában is szabályozásra szorulna. A magánkórházakban hiába kellemes és vonzó a környezet, amikor nagy a baj, akkor állami mentővel állami kórházba kell vinni a beteget. Gyakori, hogy a privát műtét elvégzéséhez szükséges előzetes vizsgálatokat vagy maga a leendő operatőr rendeli el a kórházi ambulancián, vagy a háziorvost bízzák meg ezek elvégzésével. Ezt követően a beavatkozás a társadalombiztosítás terhére készült leletek birtokában történik: közpénzen a preoperatív vizsgálat, zsebből a műtét! A két gyógyítási terület zavaros viszonya elvezet a következő alcímhez.

Másodállás

Németországban csak kivételesen (!) és komoly kötöttségek mellett van arra lehetőség, hogy közalkalmazotti orvos magánrendelést folytasson. A munkaadó engedélye alapján kaphat ún. mellékállásra szóló jogosítványt (Nebentätigkeitserlaubnis), ami azonban igen ritkán esik meg, minthogy a privátorvosi ténykedés nem mehet a kórházi munka rovására és a kettő nem lehet egymással kapcsolatban.