Itt az előrejelzés! Mutatjuk, merre kell csúszós utakra számítani csütörtökön

Magyarország tartósan leszámolhatott egyik legfőbb ellenségével

Ismertette a hazai gazdasággal kapcsolatos számait az Equilor Befektetési Zrt. A vállalat elemzői szerint Magyarország 2026-ban biztos lábakon áll, a gazdaság növekedni fog, a fogyasztást pörgetik a kormányzati intézkedések, az infláció, mint probléma pedig elkezdett háttérbe szorulni.