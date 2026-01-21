Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Itt az előrejelzés! Mutatjuk, merre kell csúszós utakra számítani csütörtökön

2026. január 21. 21:56

Továbbra is velünk maradnak a mínuszok.

2026. január 21. 21:56
„Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség az ország nagy részén nem valószínű, azonban 

csütörtök késő estétől délnyugaton és a középső országrészben helyenként gyenge ónos eső nem kizárt. 

(Ekkor északon hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő max. lepel - 1 cm.)” írja csütörtökre vonatkozó figyelmeztető előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgáltató.

Megjegyzték: a ködös, rétegfelhős tájakon az időszak során zúzmara, hószállingózás, valamint ónos szitálás is kialakulhat.

A súlyos mínuszok továbbra sem múlnak el. Az előrejelzés szerint 

kora reggelre általában -10 és -5 fok közé hűl le a levegő, de helyenként ennél alacsonyabb is lehet.

Napközben sem melegedik fel a levegő túlságosan. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul majd.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

5m007h 0p3ra70r
2026. január 21. 22:18
Mindenhol, ahol fagy és nem kezelik. Nem bonyolult.
