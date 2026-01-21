Itt az előrejelzés! Mutatjuk, merre kell csúszós utakra számítani csütörtökön

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Továbbra is velünk maradnak a mínuszok.
„Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség az ország nagy részén nem valószínű, azonban
csütörtök késő estétől délnyugaton és a középső országrészben helyenként gyenge ónos eső nem kizárt.
(Ekkor északon hószállingózás, kisebb havazás fordulhat elő max. lepel - 1 cm.)” – írja csütörtökre vonatkozó figyelmeztető előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgáltató.
Megjegyzték: a ködös, rétegfelhős tájakon az időszak során zúzmara, hószállingózás, valamint ónos szitálás is kialakulhat.
A súlyos mínuszok továbbra sem múlnak el. Az előrejelzés szerint
kora reggelre általában -10 és -5 fok közé hűl le a levegő, de helyenként ennél alacsonyabb is lehet.
Napközben sem melegedik fel a levegő túlságosan. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul majd.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba