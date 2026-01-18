Hűha: kormánykritikus szociológus méltatta az Orbán-kormányt egy balos lap eseményén

Nem hozott csúcsnézettséget a Magyar Narancsnak a december végén publikált Innen? Hová? című műsora, amelyben az elmúlt 35 évet, azon belül az Orbán-kormány (náluk természetesen: Orbán-rezsim) működését igyekeztek megfejteni,

leplezetlenül hangot adva azon reményüknek, hogy hamarosan kormányváltás jön.

Ennél érdekesebb volt azonban – és többeket is érdekelt – egy ebből származó részlet, ami a Facebookon kezdett terjedni, és amelyben a narancsos főmunkatárs által – Rainer M. János történész mellett – kérdezgetett kormánykritikus választásszociológus, az ELTE Politikatudományi Kutatóintézetének munkatársa, Szabó Andrea beszélt.