Ft
Ft
0°C
-5°C
Ft
Ft
0°C
-5°C
01. 18.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 18.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar narancs orbán kormány szabó andrea

Hűha: kormánykritikus szociológus méltatta az Orbán-kormányt egy balos lap eseményén

2026. január 18. 08:48

Szabó Andrea alig győzte felsorolni, mi mindent köszönhetnek a kistelepülések a kormánynak.

2026. január 18. 08:48
null

Nem hozott csúcsnézettséget a Magyar Narancsnak a december végén publikált Innen? Hová? című műsora, amelyben az elmúlt 35 évet, azon belül az Orbán-kormány (náluk természetesen: Orbán-rezsim) működését igyekeztek megfejteni, 

leplezetlenül hangot adva azon reményüknek, hogy hamarosan kormányváltás jön.

Ennél érdekesebb volt azonban – és többeket is érdekelt – egy ebből származó részlet, ami a Facebookon kezdett terjedni, és amelyben a narancsos főmunkatárs által – Rainer M. János történész mellett – kérdezgetett kormánykritikus választásszociológus, az ELTE Politikatudományi Kutatóintézetének munkatársa, Szabó Andrea beszélt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét

Beismerő vallomás a Politicótól: leleplezték Manfred Weber mestertervét
Tovább a cikkhezchevron

A kérdés természetesen ebben az esetben is tendenciózus volt; Barotányi Zoltán, a balos lap főmunkatársa arról beszélt, hogy a legkisebb településeken a „rezsim” felé a „lojalitás alábbhagyott”, Szabó azonban válaszában hosszasan sorolta a kormány érdemeit a kistelepülések felzárkóztatásában.

Az Orbán-rezsim egyik legfontosabb sikere, az a lokális integráltak csoportnak a megjelenése egy olyan helyi erővé, amely tulajdonképpen integrálta a helyi társadalmakat”.

Mint fogalmaz: „ez az integráció a közmunkán keresztül történt meg, illetve azon keresztül, hogy nagyon sok pénzt kaptak a kistelepülések, például a kulturális identitásnak és a nemzeti identitásnak, ennek is a helyi, a lokális identitásnak az erősítésére”.

Továbbá elismeri: 

Nagyon fontos az az eredmény, amit elértek például az alacsony iskolázottságú, bizonyos értelemben etnikailag meghatározott csoportoknál, akik azt tapasztalták, hogy

  • 2010 után a gyerekek járhatnak iskolába
  • naponta kétszer, sőt adott esetben háromszor kapnak enni, meleg ételt is adott esetben
  • ingyen kapnak tankönyvet
  • egy időben még be is vitték őket iskolabuszokkal, tehát szervezetté is vált az életük, 

ráadásul, mint kifejti, 

a közmunka révén legalább a két szülő közül az egyik állandóan tudott munkához jutni”,

sőt, a későbbiekben „ a 2010-es évek közepén, elsősorban az apák az építőiparban el tudtak menni már a legális munkaerőpiacra is”.

Vagyis, mint kiemeli: 

„egyszerűen azt élték meg egyes társadalmi rétegek, hogy újra van munka, újra a társadalom részeivé váltak, és ebben az értelemben integrálják őket a társadalomba”.

Mindez pedig nagyjából-egészében ugyanaz, mint amit Forgács István felzárkózáspolitikai szakértő számtalanszor elmondott.

(Ennél viszont szebben öregedett az, amit Szabó a Telexnek mondott ugyanezidőtájt, jelesül, hogy a Fidesznek, ha rosszul áll, nem érdeke kiírnia a választásokat április 12-re...) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: keresztállító menet a Nógrád megyei Kálló községben. Forrás: MTI/Komka Péter

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2026. január 18. 09:18
Magyar is ezt csinálta volna, ja, nem. Azon poénkodni, hogy a Fideszt a kevésbé iskolázottak választják, öngól. Miért ? Ők nem emberek? Ők nem az ország állampolgárai? Ők nem tesznek hozzá a közöshöz? Mi lenne itt, ha csak büfészakosok, szociológusok és színésztörpék szavazhatnának? Ha nekik kellene előállítani a napi betevőt?
Válasz erre
3
0
Kerezs
2026. január 18. 09:12
Akkor hamarosan Szabó Andreáról is kisüti a ballib média, hogy egy nerszpó ribi, akiről mindig is sejtették, de most aztán...? :)
Válasz erre
1
0
rasputin
2026. január 18. 09:11
mi mindent köszönhetnek a kistelepülések a kormánynak. A többi településnek kell megköszönni akik fizetik a szolidaritási adót.
Válasz erre
0
4
Chekke-Faint
2026. január 18. 09:06
Legtöbb ember indok nélkül szavaz a Tiszára. Aki meg a Fideszre szavaz az konkrét tényként mondja azt, hogy neki miért jó a Fidesz. Az én környezetemben, ha megkérdezek ilyen embereket fogalmuk nincs arról miért rossz nekik a Fidesz. A válaszuk a ....hát... mert ...a ,de folytatni nem tudja. A tisza pont az ilyen embereket szereti aki nem tudja....
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!