Pokolgéppel robbantotta volna fel egy férfi a Parlamentet – hajszálon múlott a katasztrófa

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki tavaly nyáron azzal fenyegetőzött, hogy házilag készített pokolgépet hoz működésbe a Parlament területén – írta meg a 24.hu.

A Fejér Vármegyei Főügyészség közlése szerint az elkövető 2025. július 24-én tett közzé egy bejegyzést közösségi oldalon, amelyben konkrét időpontot is megjelölt: állítása szerint 2025. augusztus 28-án reggel 8 óra 49 perckor hajtotta végre robbantást.