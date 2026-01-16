Ft
01. 16.
péntek
pokolgép robbantás parlament

Pokolgéppel robbantotta volna fel egy férfi a Parlamentet – hajszálon múlott a katasztrófa

2026. január 16. 12:59

A férfival a közösségi médiában azzal fenyegetőzött, hogy házilag készített pokolgépet hoz működésbe az Országház területén.

2026. január 16. 12:59
null

A Dunaújvárosi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki tavaly nyáron azzal fenyegetőzött, hogy házilag készített pokolgépet hoz működésbe a Parlament területén – írta meg a 24.hu.

A Fejér Vármegyei Főügyészség közlése szerint az elkövető 2025. július 24-én tett közzé egy bejegyzést közösségi oldalon, amelyben konkrét időpontot is megjelölt: állítása szerint 2025. augusztus 28-án reggel 8 óra 49 perckor hajtotta végre robbantást.

A bejegyzésében azt írta, hogy saját készítésű, háztartási eszközökből összeállított pokolgépet vetne be az Országháznál.

Az ügyészség szerint a férfi nyilvános közlésével azt a látszatot keltette, hogy egy közveszéllyel járó cselekmény elkövetése valós és közvetlen fenyegetést jelentett. A hatóságok ezt közveszéllyel fenyegetés bűntettének minősítették. Az ügyészség indítványa szerint az eljárás pénzbüntetéssel zárulhat, amelyről büntetővégzés keretében születhet döntés.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy nem ez volt az egyetlen hasonló eset: egy másik férfi korábban azért fenyegette meg a Parlamentet robbantással, mert műszaki hiba miatt lerobbant az autója és állítása szerint sem ételhez, sem italhoz nem jutott segítségként.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

