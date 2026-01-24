Emellett Bajnaival közösen visznek egy nemzetközi hálózatot, magukat think tank-nek nevezik, jelenleg erős ukrán fókuszú lobbival. Az irodájuk Pozsonyban, Bécsben, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban van.

Második taps.

Továbbá ő a globalista hálózatok üdvöskéje, az idősebb Soros embere, aki az ifjabb Sorossal (Alex) közösen tagja az európai külkapcsolatok tanácsának.(Lehet, hogy Magyar Péter rá gondolt, amikor azt mondta, hogy Soros-ügynökökkel van körülvéve )

Harmadik taps.

Orbán Anita úrhölgy egy igazi internacionalista kiszolgáló, Soros és Bajnai embere, aki tökéletesen illeszkedik egy Brüsszelből irányított bábkormányhoz, hiszen a nemzeti szempontok nagyívben kerülik el fantasztikus személyiségét.