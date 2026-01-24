Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
01. 24.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 24.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
bajnai gordon magyar péter pozsony washington

Gratulálok Magyar Péter legújabb igazolásához

2026. január 24. 11:37

Bajnaival közösen visznek egy nemzetközi hálózatot, magukat think tank-nek nevezik, jelenleg erős ukrán fókuszú lobbival.

2026. január 24. 11:37
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Gratulálok Magyar Péter legújabb igazolásához!

Nem kell agyonmagyarázni senkinek, hogy a ma bejelentett Orbán Anita egy Bajnai Gordon udvartartásához tartozó kellemes ügynök, külföldi lobbiszervezetének egyik fontos vezetője, együtt ülnek egy liberális külpolitikai intézet igazgatóságában. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Első taps.

Emellett Bajnaival közösen visznek egy nemzetközi hálózatot, magukat think tank-nek nevezik, jelenleg erős ukrán fókuszú lobbival. Az irodájuk Pozsonyban, Bécsben, Kijevben, Brüsszelben és Washingtonban van.

Második taps.

Továbbá ő a globalista hálózatok üdvöskéje, az idősebb Soros embere, aki az ifjabb Sorossal (Alex) közösen tagja az európai külkapcsolatok tanácsának.(Lehet, hogy Magyar Péter rá gondolt, amikor azt mondta, hogy Soros-ügynökökkel van körülvéve )

Harmadik taps.

Orbán Anita úrhölgy egy igazi internacionalista kiszolgáló, Soros és Bajnai embere, aki tökéletesen illeszkedik egy Brüsszelből irányított bábkormányhoz, hiszen a nemzeti szempontok nagyívben kerülik el fantasztikus személyiségét.

Jár a vastaps, és köszönjük, Péter! Nincs több kérdésünk!

Még 79 nap, és a globalista Soros-ügynökök is felkenődnek a falra!”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faramuci
2026. január 24. 17:07
Könyörgöm! Miért nem követi ooobbáán a ruszki mintát?? Minden NGO-t,és azoknak lobbi ügynökségét és ügynökeit nemzetbiztonsági kockázatra való tekintettel kémszervezetté,ill. kémtevékenység miatt törvény által üldözendővé tenni,és kiutasítani Magyarországról. Továbbá meghatározni a hazaárulás tételét a BTK-ban,és szigorúan büntetni a felforgató tevékenységet folytató magánszeméllyeket és a kapcsolódó hálózatokat. Véget kell vetni a "megdobnak kővel,dobd vissza kenyérrel" elvnek mert erény ugyan ,de a mai erőpolitikán alapuló világban a gyengeség jele,és céltáblát rajzolunk a homlokunkra ha nem mutatunk erőt.......😎
Válasz erre
0
0
pollip
2026. január 24. 15:36
Anita Tuskkal akar barátkozni és ki akarja adni a lengyel üldözötteket.
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2026. január 24. 14:48
A bolgár tank mikor csatlakozik hozzájuk?
Válasz erre
3
0
mlotta
2026. január 24. 14:47
Bankba tartott pénzed veszélyben van Hétszeresére nőtt a bankkártyás csalások száma négy év alatt hazánkban, rendszerszintű a fenyegetés Soha nem látott fenyegetéshullámmal néz szembe az magán és üzleti világ és a pénzügyi szektor a digitális fizetések és az online bankolás területén. A kiberbűnözők exponenciálisan növekvő veszteségeket okoznak.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!