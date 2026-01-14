Fordulóponthoz érkezett a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatos vizsgálat

Megrendelői között találjuk

az ukrán belügyminisztériumot,

a rendőrséget,

az energetikai szektort

és jegybankot is.

A cég szorosan beágyazódott az IT Ukraine Association hálózatába azon az ernyőszervezeten belül, amelyen keresztül az ukrán állam és külföldi partnerei koordinálják a háborús időszak informatikai fejlesztéseit. Az FS Group vezérigazgatója éveken át az ukrán belügyminisztérium bűnügyi elemzőjeként dolgozott. Ez nem startupvilág, hanem a nemzetbiztonsági ipar belső köre.

Az eddigi legsúlyosabb adatszivárgási botrány

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: először 20 ezer, majd pár héttel később már 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.