Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szuverenitásvédelmi hivatal tisza párt magyar péter botrány adatszivárgás

Fordulóponthoz érkezett a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatos vizsgálat

2026. január 14. 13:44

A Szuverenitásvédelmi Hivatal súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat tárt fel.

2026. január 14. 13:44
Tisza Világ

Akár súlyos nemzetbiztonsági aggályokat is felvethet a Tisza tavalyi, példátlan adatszivárgási ügye – írja a Magyar Nemzet

A Magyar Péter vezette párt ugyanis a Tisza Világ applikáció fejlesztését és üzemeltetését olyan ukrán–amerikai IT-hálózatra bízta, amely nemcsak a digitális gazdaságban, hanem a háborús infrastruktúrában is érdekelt szereplőkből áll. 

Olyan rendszerről van szó, amely a Biden-adminisztráció idején szorosan kapcsolódott az amerikai állam kiberbiztonsági és hírszerzési struktúráihoz, miközben Ukrajnában a hadiipar és a rendészet informatikai infrastruktúrájának szerves részeként működött 

– derül ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal legfrissebb jelentéséből. A kiszivárgott adatbázisban adminisztrátori és tesztelői jogosultságokkal bíró olyan személyek is szerepelnek, akik 

  • az FS Group kiberbiztonsági cégcsoporthoz 
  • és a PettersonApps szoftverfejlesztő vállalathoz kötődnek, azok alkalmazottai. 

Ezek nem egyszerű, ártalmatlan IT-cégek. Az FS Group egy tudatosan felépített, az Egyesült Államok hírszerzésnek érdekkörébe tartozó, kétlépcsős cégháló. A vállalat egyik ága közvetlen amerikai tulajdonba került a pennsylvaniai székhelyű Qintel-hez. Eközben 

az FS Group ukrán entitása továbbra is sorra nyeri az ukrán állami megrendeléseket a rendészeti és nemzetbiztonsági szektorban. Ez a konstrukció pontosan azt szolgálja, hogy az amerikai kibertechnológia és az ukrán állami infrastruktúra összeérjen, miközben a politikai és jogi felelősség elmosódik, átláthatatlanná válik. 

A Szuverenitásvédelmi Hivatal rámutatott, hogy 

az FS Group nem civil piaci beszállító. Az ukrán államtól elnyert szerződései például kiberbiztonsági incidensek kezelésére, behatolástesztekre és rendészeti rendszerek védelmére irányulnak. 

Megrendelői között találjuk 

  • az ukrán belügyminisztériumot, 
  • a rendőrséget, 
  • az energetikai szektort 
  • és jegybankot is. 

A cég szorosan beágyazódott az IT Ukraine Association hálózatába azon az ernyőszervezeten belül, amelyen keresztül az ukrán állam és külföldi partnerei koordinálják a háborús időszak informatikai fejlesztéseit. Az FS Group vezérigazgatója éveken át az ukrán belügyminisztérium bűnügyi elemzőjeként dolgozott. Ez nem startupvilág, hanem a nemzetbiztonsági ipar belső köre.

Az eddigi legsúlyosabb adatszivárgási botrány

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: először 20 ezer, majd pár héttel később már 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

A kiszivárgott személyes adatok között szerepelt a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságai is.

Nyitókép: Tisza Párt

csulak
2026. január 14. 16:40
buntessek a felelosoket , ne csak szovegeljenek
H3NY3_B-Oroszlan
2026. január 14. 15:38
Már "csak" MP3 felelősségének megállapítása és az ezt követő büntetés hiányzik. Tőlem ráér április 13. után is.
Chekke-Faint
2026. január 14. 15:36
Akkor várom a Tisza betiltását...DDD Németországban már léptek volna ez ügyben.
opht
2026. január 14. 15:27
Nincs jelentősége, mert a szivárgással érintett személyeket ez sajnos egyáltalán nem zavarja. Engem zavarna, de nem is regisztráltam. Ők meg továbbra is egytől egyig MP szavazói maradtak. Ha az sem érdekli őket, hogy több adót fognak fizetni, jön a migránskóvta, jön Ukrajna az EU-ba, akkor miért várjuk, hogy ilyen elvont ügy - mint a kiszivárgó adatok - elérik az ingerküszöbüket?
