Fordulóponthoz érkezett a Tisza Párt adatszivárgási botrányával kapcsolatos vizsgálat

Ez tagadhatatlan: Magyar Péterék ukrán barátai így vigyáztak a személyes adatokra, minden kikerült az internetre
Munkatársunk is kipróbálta a TiszaAppot, így az ő érzékeny adatai is szerepelnek a nyilvánosságra került listán.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal súlyos nemzetbiztonsági kockázatokat tárt fel.
Akár súlyos nemzetbiztonsági aggályokat is felvethet a Tisza tavalyi, példátlan adatszivárgási ügye – írja a Magyar Nemzet.
A Magyar Péter vezette párt ugyanis a Tisza Világ applikáció fejlesztését és üzemeltetését olyan ukrán–amerikai IT-hálózatra bízta, amely nemcsak a digitális gazdaságban, hanem a háborús infrastruktúrában is érdekelt szereplőkből áll.
Olyan rendszerről van szó, amely a Biden-adminisztráció idején szorosan kapcsolódott az amerikai állam kiberbiztonsági és hírszerzési struktúráihoz, miközben Ukrajnában a hadiipar és a rendészet informatikai infrastruktúrájának szerves részeként működött
– derül ki a Szuverenitásvédelmi Hivatal legfrissebb jelentéséből. A kiszivárgott adatbázisban adminisztrátori és tesztelői jogosultságokkal bíró olyan személyek is szerepelnek, akik
Ezek nem egyszerű, ártalmatlan IT-cégek. Az FS Group egy tudatosan felépített, az Egyesült Államok hírszerzésnek érdekkörébe tartozó, kétlépcsős cégháló. A vállalat egyik ága közvetlen amerikai tulajdonba került a pennsylvaniai székhelyű Qintel-hez. Eközben
az FS Group ukrán entitása továbbra is sorra nyeri az ukrán állami megrendeléseket a rendészeti és nemzetbiztonsági szektorban. Ez a konstrukció pontosan azt szolgálja, hogy az amerikai kibertechnológia és az ukrán állami infrastruktúra összeérjen, miközben a politikai és jogi felelősség elmosódik, átláthatatlanná válik.
A Szuverenitásvédelmi Hivatal rámutatott, hogy
az FS Group nem civil piaci beszállító. Az ukrán államtól elnyert szerződései például kiberbiztonsági incidensek kezelésére, behatolástesztekre és rendészeti rendszerek védelmére irányulnak.
Megrendelői között találjuk
A cég szorosan beágyazódott az IT Ukraine Association hálózatába azon az ernyőszervezeten belül, amelyen keresztül az ukrán állam és külföldi partnerei koordinálják a háborús időszak informatikai fejlesztéseit. Az FS Group vezérigazgatója éveken át az ukrán belügyminisztérium bűnügyi elemzőjeként dolgozott. Ez nem startupvilág, hanem a nemzetbiztonsági ipar belső köre.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a valaha volt legnagyobb adatszivárgási botrány érte el a Tisza Pártot: először 20 ezer, majd pár héttel később már 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.
A kiszivárgott személyes adatok között szerepelt a felhasználók teljes neve, lakcíme, az email címe, az érintett választókerület, a regisztráció időpontja, sőt még a felhasználók jogosultságai is.
