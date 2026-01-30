Faktum: a 24.hu politikai narratívát épített a technikai jellegű letiltások mögé

A legfontosabb tény, hogy maga az eljárás egyáltalán nem rendkívüli. Magyarországon az engedély nélküli online szerencsejáték-szervezés blokkolása ugyanis az elmúlt években többször megtörtént, ráadásul nem szűk körben, hanem offshore sportfogadási oldalak, kaszinóplatformok és különböző fogadási szolgáltatók esetében is.
A blokkolás tehát nem kivételes politikai fegyver, hanem bevett szabályozási eszköz.
A 24.hu bemutatásából ráadásul hiányzott egy fontos körülmény, hogy a két platform nem csak Magyarországon ütközött korlátozásokba. A Polymarket több országban áll blokkolás alatt, a Kalshi pedig különböző szabályozási viták kereszttüzében működik, miközben az EU-ban általános gyakorlat az engedély nélküli online szerencsejáték blokkolása. Ezekről a körülményekről elfelejtett beszámolni a hírportál. Magyarországon ebben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága jár el, ahogy más tagállamokban más hatóságok, és ebből nem következik sem rendkívüli eljárás, sem magyar különút.
