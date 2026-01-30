Ft
01. 30.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
faktum 24. hu polymarket kalshi engedély online szerencsejáték

Faktum: a 24.hu politikai narratívát épített a technikai jellegű letiltások mögé

2026. január 30. 18:56

A Polymarket és a Kalshi letiltása valójában a magyar és uniós szerencsejáték-felügyeleti gyakorlatba illeszkedik.

2026. január 30. 18:56
null

A Polymarket és a Kalshi magyarországi elérhetetlenné tétele kapcsán a 24.hu úgy tálalta a történetet, mintha annak akár politikai oka is lehetne, különösen a 2026-os választások közeledtével. A hírportál cikkében a példák sorrendje és a sugallt asszociációk azt az érzetet keltették, hogy a tiltás összefügghet azzal, hogy a felületeken kötött fogadások a kormány bukását „árazták be” – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

A Faktum szerint azonban nincs tiszta ok-okozati lánc és nehezen találni jelenség mögött racionális politikai érdeket. A predikciós és fogadási piacok működése, nemzetközi jogi helyzete és tényleges súlya alapján ugyanis

ez sokkal inkább engedélyezési és megfelelési kérdésnek tűnik.

A 24.hu cikkeiben először megmutatták, hogy a felhasználók mit „áraztak be” a magyar választásokkal kapcsolatban, majd ehhez közvetlenül hozzátették a blokkolás hírét. A két információ egymás mellé tétele így azt sugallta, mintha a tiltásnak köze lenne a fogadások állásához, holott valójában ez nem bizonyított. Ezek a felületek ugyanis nem „választási jósgömbök”, hanem spekulatív kereskedési terek, és az ottani árakból sem választói hangulatot, sem pedig állami döntési motivációt nem lehet megbízhatóan levezetni.

A legfontosabb tény, hogy maga az eljárás egyáltalán nem rendkívüli. Magyarországon az engedély nélküli online szerencsejáték-szervezés blokkolása ugyanis az elmúlt években többször megtörtént, ráadásul nem szűk körben, hanem offshore sportfogadási oldalak, kaszinóplatformok és különböző fogadási szolgáltatók esetében is. 

A blokkolás tehát nem kivételes politikai fegyver, hanem bevett szabályozási eszköz.

A 24.hu bemutatásából ráadásul hiányzott egy fontos körülmény, hogy a két platform nem csak Magyarországon ütközött korlátozásokba. A Polymarket több országban áll blokkolás alatt, a Kalshi pedig különböző szabályozási viták kereszttüzében működik, miközben az EU-ban általános gyakorlat az engedély nélküli online szerencsejáték blokkolása. Ezekről a körülményekről elfelejtett beszámolni a hírportál. Magyarországon ebben a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága jár el, ahogy más tagállamokban más hatóságok, és ebből nem következik sem rendkívüli eljárás, sem magyar különút.

Nyitókép forrása: faktumprojekt.hu

***

 

 

 

