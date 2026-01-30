Faktum: a 24.hu politikai narratívát épített a technikai jellegű letiltások mögé

A Polymarket és a Kalshi magyarországi elérhetetlenné tétele kapcsán a 24.hu úgy tálalta a történetet, mintha annak akár politikai oka is lehetne, különösen a 2026-os választások közeledtével. A hírportál cikkében a példák sorrendje és a sugallt asszociációk azt az érzetet keltették, hogy a tiltás összefügghet azzal, hogy a felületeken kötött fogadások a kormány bukását „árazták be” – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

A Faktum szerint azonban nincs tiszta ok-okozati lánc és nehezen találni jelenség mögött racionális politikai érdeket. A predikciós és fogadási piacok működése, nemzetközi jogi helyzete és tényleges súlya alapján ugyanis