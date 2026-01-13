Ft
orbán balázs magyar péter kocsis máté fidesz

Ezt Magyar Péter nem teszi zsebre: frappáns szöveggel üzent neki Kocsis Máté (VIDEÓ)

2026. január 13. 19:14

Magyar Péternél kezd kiborulni a bili.

2026. január 13. 19:14
null

Beutalóért forduljanak a presskukachoz – olvasható Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is csatolt. 

Kocsis Máté összefoglalójában az látható, ahogyan Magyar Péter rövid időn belül többször is kiejti Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának a nevét, aki az utóbbi napokban erőteljesen rászállt.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

tapir32
2026. január 13. 20:13
Olyan buta az ellenzék és az ellenzéki média, hogy azon a közhelyen alapul a tevékenysége, hogy az "ellenzéknek mindig mindenben elleneznie kell a kormány politikáját". Ezért kerülnek hetente ellentmondásba a valósággal és a józan ésszel! Gondolkodás nélkül egy buta közhelyet erőltetni az, iszonyatosan tompa agyra és éretlenségre vall. A szellemi teljesítményük a tagadásban merül ki. A tagadás nem önállóság, hanem függés a tagadottól. Ez, az infantilis függés állapota.
Válasz erre
0
0
lemez
2026. január 13. 19:43
Ennek az elmebetegnek hogyan lehet 2 millio felajzott követöje.Hiszen semmit nem mond ,csak hülyiti követöit.Brüsszelben meg rendre aláássák a megbizói az ország biztonságát.Úgy vannak a követói én nem irok nem olvasok én magyar nemes vagyok.Mit remélnek,tudják hogy ez egy shómen.A kormány közelébe nem engedik.Azért legyeskednek körülötte az Orbán kormány alatt meggazdagodott bankvezérek ,multik.
Válasz erre
1
0
Ízisz
•••
2026. január 13. 19:30 Szerkesztve
Z. peter magyarnál azután borult a bili, miután a keze belelógott, sokáig áztatva benne!!! 💯❗😊
Válasz erre
1
0
Ízisz
2026. január 13. 19:24
Z. "A Tisza adatbotránya mélyebb, mint hittük Súlyos veszélyt jelenthet a magyar szuverenitásra, hogy a Tisza Párt kiszivárgott adatbázisban számos olyan profil azonosítható, amely ukrán informatikai szakemberekhez és vállalatokhoz köthető, és kapcsolódik Ukrajna kiberinfrastruktúrájához, valamint az amerikai mélyállamhoz is. Tisza Pártnak magyarázatot kell adnia arra, hogy miért ukrán cégekre bízta a magyar választók személyes adatait kezelő, politikai mozgósításra használt alkalmazásának fejlesztését. Olyan vállalatokra, amelyek egy háborúban álló ország védelmi infrastruktúrájához, állami intézményeihez, valamint szélsőséges, magyarellenes szervezetekhez köthetők. A Tisza Párt adatbázisának kiszivárgása az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar adatvédelmi incidense volt: több mint kétszázezer ember neve, telefonszáma, e-mail-címe, tartózkodási helye és lakcímadata vált bárki számára hozzáférhetővé és felhasználhatóvá." A választás előtt pár nappal, fogják is használni!!! 💯❗👌
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!