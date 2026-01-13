Ezt Magyar Péter nem teszi zsebre: frappáns szöveggel üzent neki Kocsis Máté (VIDEÓ)

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Magyar Péternél kezd kiborulni a bili.
Beutalóért forduljanak a presskukachoz – olvasható Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is csatolt.
Kocsis Máté összefoglalójában az látható, ahogyan Magyar Péter rövid időn belül többször is kiejti Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatójának a nevét, aki az utóbbi napokban erőteljesen rászállt.
Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP