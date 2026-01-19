Ez a Tisza trükkje: a DK megsemmisítésével érné utol a Fideszt
Az is kiderült, kik lehetnek a szűkebben vett célcsoport.
Olyanokat ír, hogy a Bütyök-kormány majd fokozza a termelékenységet és a versenyképességet.
„Olyan lelkesedést meg csodavárást látok mezei baloldali gyűlöletdílerektől is Blackrock Kapitány megjelenése miatt, mintha világsztárt igazoltak volna. De hát ez a fószer egyelőre csak bénán nyúlja a Kutyapártot, és olyanokat ír, hogy a Bütyök-kormány majd fokozza a termelékenységet és a versenyképességet, megszünteti a korrupciót, nemzetstratégiai ágazattá teszi az oktatást, blablabla.”
Egy érdeket nem szolgált még, a független Magyarországét, de azt a Cica Pártban, ugye, nem is kell.
