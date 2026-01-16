Életveszélyben lehetnek az Unió polgárai: idegen anyaggal fertőzött termék került a piacra

Idegen anyag, üveg jelenléte miatt Olaszországban előállított, Granoro Dedicato passata di pomodoro elnevezésű, 500 gramm üveges kiszerelésű paradicsomszószt hívott vissza a Feldhoffer Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

A hatóság kéri, aki vásárolt a 2026.12.31. minőségmegőrzési idővel és HP1 LM283 tételszámmal rendelkező, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl által gyártott termékből és az a birtokában van, ne fogyassza el.