Életveszélyben lehetnek az Unió polgárai: idegen anyaggal fertőzött termék került a piacra

Betelt a pohár Olaszországban: Meloni azonnal kiutasítaná a bűnözőket
Elismerték, hogy tűrhetetlenné vált a helyzet a migránsok miatt.
Idegen anyag jelenléte miatt Olaszországban előállított paradicsomszószt hívtak vissza.
Idegen anyag, üveg jelenléte miatt Olaszországban előállított, Granoro Dedicato passata di pomodoro elnevezésű, 500 gramm üveges kiszerelésű paradicsomszószt hívott vissza a Feldhoffer Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.
A hatóság kéri, aki vásárolt a 2026.12.31. minőségmegőrzési idővel és HP1 LM283 tételszámmal rendelkező, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl által gyártott termékből és az a birtokában van, ne fogyassza el.
A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak.
Ezt is ajánljuk a témában
Elismerték, hogy tűrhetetlenné vált a helyzet a migránsok miatt.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Feldhoffer Bt.-vel, amely a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket.
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.
(MTI)
A nyitókép illusztráció: Christophe SIMON / AFP