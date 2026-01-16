Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaszország fogyasztóvédelmi hatóság paradicsomszósz európai unió

Életveszélyben lehetnek az Unió polgárai: idegen anyaggal fertőzött termék került a piacra

2026. január 16. 11:30

Idegen anyag jelenléte miatt Olaszországban előállított paradicsomszószt hívtak vissza.

2026. január 16. 11:30
null

Idegen anyag, üveg jelenléte miatt Olaszországban előállított, Granoro Dedicato passata di pomodoro elnevezésű, 500 gramm üveges kiszerelésű paradicsomszószt hívott vissza a Feldhoffer Bt. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken az MTI-vel.

A hatóság kéri, aki vásárolt a 2026.12.31. minőségmegőrzési idővel és HP1 LM283 tételszámmal rendelkező, Pastificio Attilio Mastromauro Granoro Srl által gyártott termékből és az a birtokában van, ne fogyassza el.

A közlemény szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, a Feldhoffer Bt.-vel, amely a hatósággal együttműködve saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, visszahívta a fogyasztóktól a kifogásolt tételeket. 

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

(MTI)

A nyitókép illusztráció: Christophe SIMON / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
titi77
2026. január 16. 13:52
na persze. ėn meg holnap találok a mekiben egy fél műanyag poharat a szendvicsemben akkor meg azt mondják h. én tettem bele. javaslom megnézni: a szárnyát vagy a combját címü filmet!
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2026. január 16. 13:25
Igen jogos a meglátás és veszély, de mi lesz majd a ha Dél Ameikából kerül majd be egy olyan termék ami pont ilyen?
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. január 16. 12:54
Szép is lesz az, amikor majd a MERCOSUR országokból és Ukrajnából ömlik be az "idegen" anyag .... :-((
Válasz erre
3
0
Obsitos Technikus
2026. január 16. 12:25
Ha csörömpölve kakálsz, olasz konzervparadicsomot ettél.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!