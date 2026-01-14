Elesett a legforgalmasabb magyar autópálya, gigadugó alakult ki – ezt mindenképpen kerülje el!

Több baleset is nehezíti a haladást az M1-es autópályán szerda kora délután: Budapest felé Mánynál, Hegyeshalom felé pedig Óbarok közelében kell forgalomkorlátozásra számítani – közölte a katasztrófavédelem és az Útinform a honlapján.

A katasztrófavédelem azt írta, hogy Budapest felé, Mány közelében utoléréses balesetben három kamion karambolozott, az egyik járműből nem tudott kiszállni a sofőr, őt a műszaki mentést végző tűzoltók segítették ki.