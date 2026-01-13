Bécs és Pozsony már elesett: felkészül Budapest?

Az érkező ónos eső súlyos károkat okozott Ausztriában, ugyanis a bécsi repülőtér, azaz Schwechat az ónos eső miatt reggel 7 óra után bezárt, a megjelent hírek szerint 11-ig zárva is lesz, addig nem indít és nem fogad járatokat.

A kiadott jelentés szerint Pozsonyban a szlovák főváros repülőtere szintén zárva van hasonló időtartamban. Budapesten a Liszt Ferenc repülőtéren egy futópályát használnak, az egyes pálya síkosságmentesítését végezték, ha azzal végeznek a repülőtér munkatársai, visszaáll a megszokott, kétpályás üzem. Update: 10:30 magasságában határozatlan időre bezárt a budapesti repülőtér az ónos eső miatt.

Több alkalommal avatkoztak be a tűzoltóegységek január 12-e 4 óra és január 13-a 4 óra között, mint januárban ilyenkor megszokott: a rendkívüli időjárással összefüggésben 111 tűzoltást és műszaki mentést végeztek hétfőn, tavaly ilyenkor 55 százalékkal kevesebb esethez vonultak az egységek. A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok 492 tagja 97 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán – közölte kedden a katasztrófavédelem.

Az összesítés szerint az országos közúthálózaton az érintett időszakban 12 olyan rendkívüli esemény történt, amely a forgalom ideiglenes korlátozását tette szükségessé, ilyen intézkedésre hóátfúvás, balesetek, megcsúszott és árokba került, valamint az úton elakadt vagy meghibásodott járművek miatt került sor; a rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt.