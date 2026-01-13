Bécs és Pozsony már elesett: felkészül Budapest?

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
Az ónos eső senkit és semmit nem kímél.
Az előrejelzések szerint kedden több órán át eshet Budapesten is az ónos eső, a HungaroMet Zrt. ezért Pest vármegyére és a fővárosra kiadta a másodfokú (narancs) riasztást. Mint írják, az elkövetkező órákban több mint egy milliméternyi ónos eső eshet, ami egyből ráfagyhat az utakra.
Tartós ónos eső veszélye miatt kedd éjfélig
Vas, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben.
Az érkező ónos eső súlyos károkat okozott Ausztriában, ugyanis a bécsi repülőtér, azaz Schwechat az ónos eső miatt reggel 7 óra után bezárt, a megjelent hírek szerint 11-ig zárva is lesz, addig nem indít és nem fogad járatokat.
A kiadott jelentés szerint Pozsonyban a szlovák főváros repülőtere szintén zárva van hasonló időtartamban. Budapesten a Liszt Ferenc repülőtéren egy futópályát használnak, az egyes pálya síkosságmentesítését végezték, ha azzal végeznek a repülőtér munkatársai, visszaáll a megszokott, kétpályás üzem. Update: 10:30 magasságában határozatlan időre bezárt a budapesti repülőtér az ónos eső miatt.
Több alkalommal avatkoztak be a tűzoltóegységek január 12-e 4 óra és január 13-a 4 óra között, mint januárban ilyenkor megszokott: a rendkívüli időjárással összefüggésben 111 tűzoltást és műszaki mentést végeztek hétfőn, tavaly ilyenkor 55 százalékkal kevesebb esethez vonultak az egységek. A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok 492 tagja 97 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán – közölte kedden a katasztrófavédelem.
Az összesítés szerint az országos közúthálózaton az érintett időszakban 12 olyan rendkívüli esemény történt, amely a forgalom ideiglenes korlátozását tette szükségessé, ilyen intézkedésre hóátfúvás, balesetek, megcsúszott és árokba került, valamint az úton elakadt vagy meghibásodott járművek miatt került sor; a rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt.
A rossz útviszonyok miatt hétfő késő estétől kedd reggelig az M85-ös autóút egyes szakaszain kamionstop volt érvényben, jelenleg az M1-es autópálya és az M15-ös autóút M1-es autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán nem közlekedhetnek a kamionok. Az ónos eső miatt az M1-es 142-es jelű lébényi csomópont és Hegyeshalom határátkelő között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát, illetve a határon belépő, 7,5 tonnánál nagyobb teherforgalmat korlátozzák. Az M15-ös autópálya teljes szakaszán az M1-től Rajka határig is érvényben van a korlátozás; Rajka belépő oldalán is korlátozzák a kamionforgalmat – tájékoztattak.
Úgy folytatták, hogy hétfőn 11 vármegye - Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Vas, Zala - 23 településén, valamint a főváros egy kerületében, 5886 fogyasztási helyen szünetelt a villamosenergia-szolgáltatás, a hibát mindenhol elhárították. A vízszolgáltatás három vármegye, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna 6 településén és a főváros egy kerületében 265 fogyasztási helyen szünetelt részlegesen - tették hozzá. Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Sátoraljaújhely-Károlyfalva településen és a főváros 15. kerületében van részleges kiesés, míg teljes szolgáltatás-kiesés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Kenézlő, Zalkod, Viss településeken van – áll a közleményben.
Nyitókép: Varga György/MTI