ónos hungaromet zrt eső budapest ónos eső

Bécs és Pozsony már elesett: felkészül Budapest?

2026. január 13. 10:22

Az ónos eső senkit és semmit nem kímél.

2026. január 13. 10:22
null

Az előrejelzések szerint kedden több órán át eshet Budapesten is az ónos eső, a HungaroMet Zrt. ezért Pest vármegyére és a fővárosra kiadta a másodfokú (narancs) riasztást. Mint írják, az elkövetkező órákban több mint egy milliméternyi ónos eső eshet, ami egyből ráfagyhat az utakra. 

Tartós ónos eső veszélye miatt kedd éjfélig

  • Győr-Moson-Sopron, 
  • Komárom-Esztergom, 
  • Fejér és 
  • Pest vármegyében van másodfokú riasztás kiadva, míg

Vas, Veszprém, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben.

Az érkező ónos eső súlyos károkat okozott Ausztriában, ugyanis a bécsi repülőtér, azaz Schwechat az ónos eső miatt reggel 7 óra után bezárt, a megjelent hírek szerint 11-ig zárva is lesz, addig nem indít és nem fogad járatokat. 

A kiadott jelentés szerint Pozsonyban a szlovák főváros repülőtere szintén zárva van hasonló időtartamban. Budapesten a Liszt Ferenc repülőtéren egy futópályát használnak, az egyes pálya síkosságmentesítését végezték, ha azzal végeznek a repülőtér munkatársai, visszaáll a megszokott, kétpályás üzem. Update: 10:30 magasságában határozatlan időre bezárt a budapesti repülőtér az ónos eső miatt. 

Több alkalommal avatkoztak be a tűzoltóegységek január 12-e 4 óra és január 13-a 4 óra között, mint januárban ilyenkor megszokott: a rendkívüli időjárással összefüggésben 111 tűzoltást és műszaki mentést végeztek hétfőn, tavaly ilyenkor 55 százalékkal kevesebb esethez vonultak az egységek. A hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságok 492 tagja 97 eszközzel dolgozott a káresetek felszámolásán – közölte kedden a katasztrófavédelem.

Az összesítés szerint az országos közúthálózaton az érintett időszakban 12 olyan rendkívüli esemény történt, amely a forgalom ideiglenes korlátozását tette szükségessé, ilyen intézkedésre hóátfúvás, balesetek, megcsúszott és árokba került, valamint az úton elakadt vagy meghibásodott járművek miatt került sor; a rendkívüli időjárás miatt elzárt település nem volt.

A rossz útviszonyok miatt hétfő késő estétől kedd reggelig az M85-ös autóút egyes szakaszain kamionstop volt érvényben, jelenleg az M1-es autópálya és az M15-ös autóút M1-es autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán nem közlekedhetnek a kamionok. Az ónos eső miatt az M1-es 142-es jelű lébényi csomópont és Hegyeshalom határátkelő között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát, illetve a határon belépő, 7,5 tonnánál nagyobb teherforgalmat korlátozzák. Az M15-ös autópálya teljes szakaszán az M1-től Rajka határig is érvényben van a korlátozás; Rajka belépő oldalán is korlátozzák a kamionforgalmat – tájékoztattak.

Úgy folytatták, hogy hétfőn 11 vármegye - Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Vas, Zala - 23 településén, valamint a főváros egy kerületében, 5886 fogyasztási helyen szünetelt a villamosenergia-szolgáltatás, a hibát mindenhol elhárították. A vízszolgáltatás három vármegye, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna 6 településén és a főváros egy kerületében 265 fogyasztási helyen szünetelt részlegesen - tették hozzá. Jelenleg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Sátoraljaújhely-Károlyfalva településen és a főváros 15. kerületében van részleges kiesés, míg teljes szolgáltatás-kiesés Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Kenézlő, Zalkod, Viss településeken van – áll a közleményben.

Nyitókép: Varga György/MTI

 

westend
2026. január 13. 10:41
Tehát a repterek 'elestek'. Pont nem akartam ma repülni...
1
0
lendvaiildiko
2026. január 13. 10:29
Ez már a klíma-veszhelyzet és elsivatagosodás, vagy már egészen más?
8
0
neszteklipschik
2026. január 13. 10:28
A Gonosz Zorbán tehet mindenről, monnyonle. Ja és szóljatok a Kiskakasnak, hogy kukorékoljon, mert attól kisüt a nap! 😂😂😂
12
0
