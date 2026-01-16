Egy új világrend születik a szemeink előtt – itt az új Pikk Bayerrel és Ambrózyval (VIDEÓ)

Fontos dátum: már erre a napra készül Magyar Péter, nagy bejelentése lesz
Sokadik forgatókönyv készül a Tisza háza táján, ráadásul épp a választásokkal kapcsolatban.
Az év első műsorában az újságírók azt is megvitatták, hogy kell-e a jelenlegi helyzetben egy világháborútól tartani.
Újabb résszel jelentkezett a Magyar Nemzet Pikk Bayerrel és Ambrózyval című műsora. A 2026-os év első Pikkjéből nem maradhatott ki Nicolas Maduro, Kuba és Grönland sem, valamint az a kérdés is felmerült, miért nincs Putyinnak egy Delta Force-egysége.
Az adásban elhangzott, hogy vége a régi világrendnek, egy új van születőben, miközben hirtelen a liberálisok és a balosok a nemzetközi jogot veszik elő, ami akkor nem érdekelte őket, amikor Irakot és Afganisztánt szétbombázták, és itt érdemes még Jugoszláviát is felidézni. A három történést nézve százezrek haltak meg, és fel sem merült a balliberális körökben a nemzetközi jog kérdése vagy alkalmazása – állapították meg a műsor házigazdái.
Bayer Zsolt publicista a venezuelai történések kapcsán azt a kérdést tette fel, hogy ez most azt jelenti-e, hogy
Erre Ambrózy Áron, a Pesti Srácok újságírója úgy reagált, hogy „nem biztos, hogy ennyire venné a földgömböt és a kést, és a különböző szeleteket kezdené kihajítani. De nyilván lesznek átfedések, valamint
az érdekszférák találkozásánál háborúk is lesznek, de nem lesz világháború”
– vélekedett.
Ezután hozzátette, nem lepné meg, ha később „a történészek ezt az apróbb-cseprőbb határháborút úgy értékelnék, hogy ez egy nagy világháború, de itt arra nem igen kell arra számítani a közeljövőben, hogy nukleáris fegyverekkel kezdjenek el lövöldözni egymásra. Mert attól azért mindenki tart, hogy a kölcsönös megsemmisítés azzal jár, hogy ők maguk is megsemmisülnek” – hangsúlyozta Ambrózy.
