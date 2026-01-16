Egy új világrend születik a szemeink előtt – itt az új Pikk Bayerrel és Ambrózyval (VIDEÓ)

Újabb résszel jelentkezett a Magyar Nemzet Pikk Bayerrel és Ambrózyval című műsora. A 2026-os év első Pikkjéből nem maradhatott ki Nicolas Maduro, Kuba és Grönland sem, valamint az a kérdés is felmerült, miért nincs Putyinnak egy Delta Force-egysége.

Az adásban elhangzott, hogy vége a régi világrendnek, egy új van születőben, miközben hirtelen a liberálisok és a balosok a nemzetközi jogot veszik elő, ami akkor nem érdekelte őket, amikor Irakot és Afganisztánt szétbombázták, és itt érdemes még Jugoszláviát is felidézni. A három történést nézve százezrek haltak meg, és fel sem merült a balliberális körökben a nemzetközi jog kérdése vagy alkalmazása – állapították meg a műsor házigazdái.