Az elején szögezzük le, amit biztosan tudhat bárki az országban, s nem értékítélet kérdése, nem mendemonda, hanem tény: te egy bíróság által elítélt, választók bizalmát maradéktalanul elvesztő, saját közösségében is kinevetett, elektromos rollert kádban fürdető, bukott politikus vagy.

Még csak nem is kormányról buktál meg, ahol teljesíteni is kell, hanem ellenzékből, ahol csak a kormány színvonalas bírálatára lenne/lett volna szükség a sikerhez, de az sem ment. A választók már azt sem bíznák rád.

Lényegében semmit nem csináltál még jól, és semmi jót nem csináltál. Semmit nem építettél, csak romboltál, megfúrtál, megakasztottál.

Súgok: oldalakon átívelő közmegegyezés van a politikában arról, hogy rém tehetségtelen ember vagy.

Ez persze még nem lenne gond, az viszont már nagyon is az, hogy ilyen a pedigrével veszed magadnak a bátorságot, és az ország egyik legtehetségesebb énekesnőjét minősítgeted. Azt írod, amit Tóth Gabi tesz, az »csikorgás«, »a szakmai tudása ment a levesbe«, és »kétségbeesett erőlködés a levegőért« mindaz, amit Tóth Gabi a színpadon tesz.