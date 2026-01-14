Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Meglehetősen többértelmű kijelentést tett sajtótájékoztatóján a politikus.
Tóth Gabi énekesnőt minősítgeti, de nem csak politikailag, hanem – figyelem! – a zenei képességeit is.
„Csak most jutott el hozzám, hogy Fekete-Győr András már az előadóművészetekhez is ért!
Tóth Gabi énekesnőt minősítgeti, de nem csak politikailag, hanem – figyelem! – a zenei képességeit is. Szeretem amikor egy tehetségtelen ember támadja egy tehetséges képességeit, válaszért kiállt.
Hát legyen!
Uram!
Az elején szögezzük le, amit biztosan tudhat bárki az országban, s nem értékítélet kérdése, nem mendemonda, hanem tény: te egy bíróság által elítélt, választók bizalmát maradéktalanul elvesztő, saját közösségében is kinevetett, elektromos rollert kádban fürdető, bukott politikus vagy.
Még csak nem is kormányról buktál meg, ahol teljesíteni is kell, hanem ellenzékből, ahol csak a kormány színvonalas bírálatára lenne/lett volna szükség a sikerhez, de az sem ment. A választók már azt sem bíznák rád.
Lényegében semmit nem csináltál még jól, és semmi jót nem csináltál. Semmit nem építettél, csak romboltál, megfúrtál, megakasztottál.
Súgok: oldalakon átívelő közmegegyezés van a politikában arról, hogy rém tehetségtelen ember vagy.
Ez persze még nem lenne gond, az viszont már nagyon is az, hogy ilyen a pedigrével veszed magadnak a bátorságot, és az ország egyik legtehetségesebb énekesnőjét minősítgeted. Azt írod, amit Tóth Gabi tesz, az »csikorgás«, »a szakmai tudása ment a levesbe«, és »kétségbeesett erőlködés a levegőért« mindaz, amit Tóth Gabi a színpadon tesz.
Tényleg? Na ne beszélj!
Énekelj már nekünk valamit, kérlek! Legyen már egy olyan videód, melyben akár egy, az »Eye Of The Tiger«-nél jóval könnyebb számot előadsz!
Legyen mondjuk a román himnusz!
Halljuk!
Tudod, néhány dolog mindig lenyűgöz sokunkat bennetek, belpesti liberálisokban.
Az egyik, hogy saját teljesítmény hiányában mindig a beültök zsűribe, és mindenhez jobban értetek másoknál.
Vagy hogy ti diktatúráztok, akiknek a felmenői a XX. századi diktatúrák haszonélvezői voltak. (Például te, és a Tisza-vezér úr.)
Az is elég menő, hogy azt a néhány fővárosi utcát, amit ismertek, az egész országnak hiszitek. Ebből fakad az a Tóth Gabinak címzett mondatod is, hogy “egy ország nézte végig szörnyülködve, hogyan vedlettél át (…)”.
Persze, egy ország. Te, meg az a pár tízezer gyűlölködő.
(E pontnak persze mi örülünk, mert ez okozza mindig a veszteteket.)
De az is szeretjük, hogy ha bárkinek eltér a politikai véleménye a tietektől, sáskahadként szálljátok meg őt, az oldalát, törtök pálcát felette. Még egy tönkrement házasságba is olyan morális fölénnyel pofáztok bele, mintha bármi közötök lenne hozzá. Kapaszkodj meg: nincs közöd hozzá.
A ti imádott celebjeitek azok, akik a ti seggetek nyalják, nyomják a fizetett megrendelés-politikát, meg a finanszírozók igényeit, és eleget tesznek az RTL-es szerződéseknek.
Infantilis ripacsok, primitív és obszcén hergelők, indulatgyárosok.
Ez a ti világotok.
Nem bántódj meg, de Tóth Gabival nem vagytok egy szinten, hidd el.
Ő a maga erejéből lett az, aki. Tudod, ő nem úgy lett ismert ember, hogy a francia nagykövetségre járt egyeztetni a 2024-es olimpiáról.
Ti mindig gyűlölni fogjátok, mert más a véleménye, és nektek ez bőven elég hozzá.
Azt meg külön értékelem, hogy szerinted le kell fáradni a színpadról, akire te rámutatsz.
Ezzel hakniztál a 2022-es választások előtt is, és nézd meg hova jutottál azóta.
Bízd a választókra. Ők az ország, nem te.
Meg a közönségre.
Te meg inkább ne énekelj, nem értesz ahhoz. Se.
További jó egészséget a külföld szolgálatában, és elektromos cuccokat meg ne tegyél többé a kádba, féltünk.
Köszi. 90 nap!”
