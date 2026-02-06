Ft
tóth gabi hotel lentulai eye of the tiger

Szétszedték az Eye of the Tiger miatt – Tóth Gabi most duettben vág vissza

2026. február 06. 09:12

Tóth Gabi volt a Hotel Lentulai legújabb epizódjának vendége, az adáshoz pedig már megjelent a promo videó is.

2026. február 06. 09:12
null

A beszélgetés időzítése nem véletlen: az Eye of the Tiger körüli, a Fidesz-kongresszushoz kötődő viták után az énekesnő most egy újabb gesztussal próbál válaszolni a kritikákra.

A promo csak ízelítő: a kérdés most az, hogy a viták és a kommentzaj mögött milyen történet rajzolódik ki, és milyen választ ad rá maga az érintett.

2026. február 06. 10:50
Thai görl :))))))))
csipkejozsika
•••
2026. február 06. 10:14 Szerkesztve
Szétszedték az Eye of the Tiger miatt" Én azért megdugnám, csak megkérném elötte ne beszéljen, és méginkább ne énekeljen.😜👍
lazar-janos
2026. február 06. 10:09
Nem tudom milyen korosztályban és rétegben hoz szavazatokat Tóth Gabi leigazolása. Persze ez igaz a többi fideszes celebre is. Egy biztos: nem a keresztény-konzervatív polgári értelmiség körében.
Bicsike
2026. február 06. 09:40
Meglátom ezt a legalja nőstényszart és elfog a hányinger.
