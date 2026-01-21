Breaking: szörnyű baleset érte Magyarország volt miniszterelnökét, azonnal kórházba szállították

Titkolják, de kiderült: ez a Tisza Párt ajánlata
Brüsszel szerepére is fény derült.
Már meg is operálták.
Medgyessy Péter hétfőn súlyos balesetet szenvedett – számolt be róla szerdán a Blikk.
Az expolitikus, aki 2002. május 27. és 2004. szeptember 29. volt hazánk miniszterelnöke, a kertjében csúszott el.
„A havon, jégen csúszott el két nappal ezelőtt, eltörött a bokája” – árulta el a lapnak Tornóczky Anita, Medgyessy nevelt lánya, aki mindenkit megnyugtatott, hogy szerencsére nincs nagyobb baj. Igaz, a törés épp elég súlyos lehet, hiszen a volt kormányfőt kórházba kellett szállítani, ahol meg is operálták.
A lapnak a kórházi ágyáról nyilatkozott Medgyessy Péter, aki elmondta, hogy szinte banális volt a baleset: rosszul lépett, a jégen pedig kifordult a lába. „Hosszadalmas lesz a felépülés, hat hetet mondanak az orvosok... Egyelőre nem kellemes a gyógyulás, fáj is a sérülés, de azért bízom benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden. Úgy néz ki, gipszet kapok, mindenféle kütyükkel is rögzítik majd a csontot” – mondta Medgyessy Péter.
A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balázs Attila