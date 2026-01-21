Breaking: szörnyű baleset érte Magyarország volt miniszterelnökét, azonnal kórházba szállították

A lapnak a kórházi ágyáról nyilatkozott Medgyessy Péter, aki elmondta, hogy szinte banális volt a baleset: rosszul lépett, a jégen pedig kifordult a lába. „Hosszadalmas lesz a felépülés, hat hetet mondanak az orvosok... Egyelőre nem kellemes a gyógyulás, fáj is a sérülés, de azért bízom benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden. Úgy néz ki, gipszet kapok, mindenféle kütyükkel is rögzítik majd a csontot” – mondta Medgyessy Péter.