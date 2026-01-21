Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
operáció Medgyessy Péter műtét Magyarország kórház kormányfő baleset miniszterelnök

Breaking: szörnyű baleset érte Magyarország volt miniszterelnökét, azonnal kórházba szállították

2026. január 21. 17:41

Már meg is operálták.

2026. január 21. 17:41
null

Medgyessy Péter hétfőn súlyos balesetet szenvedett – számolt be róla szerdán a Blikk.

Az expolitikus, aki 2002. május 27. és 2004. szeptember 29. volt hazánk miniszterelnöke, a kertjében csúszott el.

„A havon, jégen csúszott el két nappal ezelőtt, eltörött a bokája” – árulta el a lapnak Tornóczky Anita, Medgyessy nevelt lánya, aki mindenkit megnyugtatott, hogy szerencsére nincs nagyobb baj. Igaz, a törés épp elég súlyos lehet, hiszen a volt kormányfőt kórházba kellett szállítani, ahol meg is operálták.

A lapnak a kórházi ágyáról nyilatkozott Medgyessy Péter, aki elmondta, hogy szinte banális volt a baleset: rosszul lépett, a jégen pedig kifordult a lába. „Hosszadalmas lesz a felépülés, hat hetet mondanak az orvosok... Egyelőre nem kellemes a gyógyulás, fáj is a sérülés, de azért bízom benne, ha letelik a hosszú lábadozási idő, akkor újra rendben lesz minden. Úgy néz ki, gipszet kapok, mindenféle kütyükkel is rögzítik majd a csontot” – mondta Medgyessy Péter.

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Balázs Attila

 

 

jump-ing
•••
2026. január 22. 16:24 Szerkesztve
Elolvastam, hogy sok görény itt miket kommentel, ezért csak egy pár soros igaz történet Medgyessi Péterről, a hétköznapi emberről. Betöréskor épp arra járt ahol a boltom volt. A tettesek a biztosági ablakot áttörve vitték ki a tetthelyről a kasszában hagyott aprót, ami az utcán is szétszóródott. Azt szedegettem, amikor oldalra tekintve megláttam két barna cipőt két lábat és egy nagykabátot. Felnéztem. Ő volt és annyit mondott, hogy .: Nagyon sajnálom... Most nyilt alkalmam rá, hogy viszonozzam és meg is köszönjem az őszinte mondatát. Mielőbbi gyógyulást és felépülést kívánok. (ha emlékszik rá, akkor ismeretlenül is tudjas majd, hogy kitől) A gané trolloknak írom, hogy nem volt biztosításom....
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2026. január 22. 09:10
Volt háztartási biztosítása? Ilyenkor fizet.
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. január 22. 09:07
Megütötte a bokáját. Csak túl késön...
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. január 22. 08:19
A bokatörés igen szar...
Válasz erre
0
0
