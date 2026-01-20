Ft
Egressy Mátyás rendőrség nyomozás keresés

Bejelentkezett a rendőrség: bemutatták, hol keresik most Egressy Mátyást (VIDEÓ)

2026. január 20. 14:02

Mindent elkövetnek.

2026. január 20. 14:02


A Dunán is keresik a fővárosban eltűnt fiatalt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon kedden.

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el annak a 18 éves fiúnak a körözését, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta nem találják.

A kutatást az erősödő jégzajlás nehezíti a Dunán.

A rendőrség honlapján egy másfél perces videót is közzétettek a folyami kutatásról.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

Welszibard
2026. január 20. 19:38
A barátai, a társai, akikkel szórakozott én szerintem komoly felelősség terheli őket. Hisz a leírások szerint pontosan észrevették rajta, hogy zavart lett a viselkedése. Nem szabadott volna magára hagyni ilyen állapotban -10 C fokos éjszakában.
Teréz A Piréz
2026. január 20. 15:03
Az iskolájában ma már gyásznapot tartottak az emlékére, de a gyerekeket nem engedik egyelőre nyilatkozni. 😢 (A kolléganőm fiának a barátnőjével osztálytársak voltak.)
Obsitos Technikus
•••
2026. január 20. 14:39 Szerkesztve
Talán inkább a Dunában, nem a Dunán... Ilyen hidegben a test sajnos azonnal lesüllyed egészen a meder aljáig, ahol sodorja a víz, vagy megakad valamilyen tereptárgyban. A közel fagypont közeli hőmérsékletű vízben nem indulnak el a bomlási folyamatok akár hetekig sem. Így sajnos igen valószínű, hogy majd valamikor tavasszal, akár kora nyáron veti fel a víz, és ki tudja, mennyit sodródik addig. Szörnyű hetek, hónapok elé nézhetnek szegény szülei. Hisz biztos, hogy meghalt, de amíg nem szereznek bizonyosságot, mindig él valami halvány, csalfa kis remény. Borzasztó :-(
herbert
•••
2026. január 20. 14:39 Szerkesztve
----
