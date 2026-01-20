Bejelentkezett a rendőrség: bemutatták, hol keresik most Egressy Mátyást (VIDEÓ)

A Dunán is keresik a fővárosban eltűnt fiatalt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon kedden.

A BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság eltűnés miatt rendelte el annak a 18 éves fiúnak a körözését, aki 2026. január 17-én 2 óra után egy belvárosi szórakozóhelyről indult el, de azóta nem találják.