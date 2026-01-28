Az önkormányzati médiával veszekszik, közben saját propagandalapját fizeti a győriek pénzéből Győr baloldali polgármestere

A jelenleg is hatályos, új szerződés részlete az Ugytudjuk.hu-val

Mint ismert, a 2018-ban alapított Ugytudjuk.hu résztulajdonosa és legfőbb finanszírozója a politikától nemrég visszavonult Ungár Péter korábbi LMP-társelnök, aki aktív politikus korában Vas vármegyei egyéni képviselői babérokra tört. Ezért alapította meg az alapvetően Vas vármegyei városok ügyeivel foglalkozó Ugytudjuk.hu-t, majd a lap illetékességi területéhez hozzácsapta Győrt is. Pintér Bence az Ugytudjuk.hu győri újságírójaként tevékenykedett megválasztásáig, ismertségét jelentős részben ennek a közvetlen politikusi tulajdonban álló propagandalapnak köszönheti.

Azóta azonban, hogy a 2024-es önkormányzati választáson az Ungár által támogatott és finanszírozott Pintér Bence győzött, a lap fókusza látványosan átkerült Vas vármegyére, ahol Szombathely, valamint a fideszes vezetésű Sárvár, Körmend és Kőszeg ügyeivel foglalkoznak. Mivel a Ctrl+C–Ctrl+V módszerrel működő győri programajánló cikkek előállítási költsége meg sem közelíti a győri városházáról érkező finanszírozás mértékét,

fennáll annak gyanúja, hogy Pintér Bence valójában a városi politikai ellenfeleinek lejáratását finanszírozza a győri önkormányzat pénzéből, illetve besegít a helyi baloldal kampányába a Vas vármegyei városokban is.

A polgármesternek saját lapja finanszírozása mellett jut ideje arra is, hogy az önkormányzat közszolgálati médiacégével, a polgármester és a helyi közgyűlésben kétharmaddal rendelkező Fidesz tevékenységéről kiegyensúlyozottan hírt adó Győr+ Média Zrt.-vel hadakozzon, „fideszes kampánylapnak” címkézve azt.