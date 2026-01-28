Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
győr pintér bence tóth fruzsina ugytudjuk. hu fidesz Tóth Rebeka

Az önkormányzati médiával veszekszik, közben saját propagandalapját fizeti a győriek pénzéből Győr baloldali polgármestere

2026. január 28. 18:21

Pintér Bence hivatalba lépésének másnapján többmilliós szerződést kötött saját lapjával, az Ugytudjuk.hu-val.

2026. január 28. 18:21
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Titkos szerződés jutott a Mandiner birtokába a győri városházáról, melyből kiderül: Pintér Bence, az óbaloldali pártok támogatásával hatalomra jutott, de mostanában a Tisza Párt felé oldalazó győri polgármester

hivatalba lépésének másnapján, 2024. október 2-án szerződést kötött korábbi munkahelyével, a Győrben és Szombathelyen az óbaloldal szócsöveként működő ugytudjuk.hu-val.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A kisalföldi megyeszékhely költségvetéséből 2024 utolsó három hónapjában havi 1,27 millió forint folyt a baloldali propagandalaphoz, majd 2025 áprilisában újabb, 3,81 millió forintos értékű szerződést kötöttek, amely a mai napig él.

A lap kiadójával, a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés szerint az Ugytudjuk.hu „elvállalja Győr város népszerűsítését,»városimázs« növelését, továbbá Győr, mint turisztikai és kulturális célállomás minél szélesebb körű bemutatását, a városi események népszerűsítését”, teszi ezt havi minimum 4, maximum 20 cikk megírásával. Az Ugytudjuk.hu tehát jelentős összegeket kap a győri kulturális programok leírásának és Facebook-eseményeinek szó szerinti lemásolásáért és cikkben való közléséért –

közben pedig, minden bizonnyal a győri városházáról érkező finanszírozástól függetlenül egész álló nap a helyi Fidesz és önkormányzati képviselőinek lejáratásán ügyködik.

A Pintér hivatalba lépésének másnapján megkötött szerződés részlete
Az Ugytudjuk.hu-nak fizetett összegre vonatkozó passzusok
A jelenleg is hatályos, új szerződés részlete az Ugytudjuk.hu-val

Mint ismert, a 2018-ban alapított Ugytudjuk.hu résztulajdonosa és legfőbb finanszírozója a politikától nemrég visszavonult Ungár Péter korábbi LMP-társelnök, aki aktív politikus korában Vas vármegyei egyéni képviselői babérokra tört. Ezért alapította meg az alapvetően Vas vármegyei városok ügyeivel foglalkozó Ugytudjuk.hu-t, majd a lap illetékességi területéhez hozzácsapta Győrt is. Pintér Bence az Ugytudjuk.hu győri újságírójaként tevékenykedett megválasztásáig, ismertségét jelentős részben ennek a közvetlen politikusi tulajdonban álló propagandalapnak köszönheti.

Azóta azonban, hogy a 2024-es önkormányzati választáson az Ungár által támogatott és finanszírozott Pintér Bence győzött, a lap fókusza látványosan átkerült Vas vármegyére, ahol Szombathely, valamint a fideszes vezetésű Sárvár, Körmend és Kőszeg ügyeivel foglalkoznak. Mivel a Ctrl+C–Ctrl+V módszerrel működő győri programajánló cikkek előállítási költsége meg sem közelíti a győri városházáról érkező finanszírozás mértékét,

fennáll annak gyanúja, hogy Pintér Bence valójában a városi politikai ellenfeleinek lejáratását finanszírozza a győri önkormányzat pénzéből, illetve besegít a helyi baloldal kampányába a Vas vármegyei városokban is.

A polgármesternek saját lapja finanszírozása mellett jut ideje arra is, hogy az önkormányzat közszolgálati médiacégével, a polgármester és a helyi közgyűlésben kétharmaddal rendelkező Fidesz tevékenységéről kiegyensúlyozottan hírt adó Győr+ Média Zrt.-vel hadakozzon, „fideszes kampánylapnak” címkézve azt.

Most – miután értesült az Ugytudjuk.hu-val kötött szerződés kiszivárgásáról – ismét a Győr Plusz elleni támadásba kezdett azt állítva, hogy a Győr Plusz felügyelőbizottságában törvénysértő és összeférhetetlen módon ott ül az önkormányzati médiacég vezérigazgatója, Tóth Rebeka testvére, Tóth Fruzsina. Ez ugyanakkor – mint az a Győr Plusz sajtóközleményéből kiderül –

hamis vád, Tóth Fruzsina még 2025 decemberében lemondott felügyelőbizottsági tagságáról, azaz azelőtt, hogy Tóth Rebeka idén januárban átvette volna a médiacég vezetését.

„Vezérigazgatóként és nőként is visszautasítom, hogy szakmai teljesítményt vérségi kapcsolatokkal próbáljanak hitelteleníteni. Ez nemcsak jogilag alaptalan, hanem emberileg is méltatlan” – nyilatkozta lapunknak az ügyben Tóth Rebeka vezérigazgató.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/Pintér Bence

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nemtulokos
2026. január 28. 20:15
Lúzerek a balosok, egy rendes polgi, államigazgatás szakember vagy politikus ilyen kis összegekkel ne kezd.
Válasz erre
0
0
titi77
2026. január 28. 20:13
ez nem a füleki károly rokona aki pajkaszeg polg.mestere? (elnézést kérek Csuja Imrétől)
Válasz erre
0
0
csulak
2026. január 28. 19:36
nem szamoltatja el senki, ugyhogy miert ne csinalna ?
Válasz erre
5
0
T. Péter
•••
2026. január 28. 19:20 Szerkesztve
Mátyás, Mátyás, hát miért is említenéd meg azt az apróságot is, hogy ama Tóth Rebeka _sem_ a semmiből érkezett a Győr Plusz élére. Nevezetesen a Fidelitas megyei elnöke volt. Ja, meg mellesleg, valami valóságsóból egy lengén öltözött lányka. Utóbbit még elmegy, csak kis színes. Úgy is, mint szakmai teljesítmény. Mellesleg igen, lehet, hogy most a Plusz ezt nyilatkozza, de talán még azt is hozzá lehetett volna fűzni, hogy hát nincs teljesen kizárva, hogy a testvére valóban lemondott, csak hát ennek semmi nyoma még a cégbíróságon. Ez utóbbi talán nem független attól, hogy ma (!) nyújtották be a bejegyzési kérelmet? Vajon miért pont ma? Nem talán azért, mert, kedves Mátyás?
Válasz erre
1
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!