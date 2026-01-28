Az önkormányzati médiával veszekszik, közben saját propagandalapját fizeti a győriek pénzéből Győr baloldali polgármestere

Pintér Bence szerint a Tisza-adóról azért nem kell beszélni, mert az „a kormánypropaganda slágertémája”, de a Tiszába tartó legközelebbi kollégái számára is kellemetlen lehet az ügy.
A kisalföldi megyeszékhely költségvetéséből 2024 utolsó három hónapjában havi 1,27 millió forint folyt a baloldali propagandalaphoz, majd 2025 áprilisában újabb, 3,81 millió forintos értékű szerződést kötöttek, amely a mai napig él.
A lap kiadójával, a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés szerint az Ugytudjuk.hu „elvállalja Győr város népszerűsítését,»városimázs« növelését, továbbá Győr, mint turisztikai és kulturális célállomás minél szélesebb körű bemutatását, a városi események népszerűsítését”, teszi ezt havi minimum 4, maximum 20 cikk megírásával. Az Ugytudjuk.hu tehát jelentős összegeket kap a győri kulturális programok leírásának és Facebook-eseményeinek szó szerinti lemásolásáért és cikkben való közléséért –
közben pedig, minden bizonnyal a győri városházáról érkező finanszírozástól függetlenül egész álló nap a helyi Fidesz és önkormányzati képviselőinek lejáratásán ügyködik.
Mint ismert, a 2018-ban alapított Ugytudjuk.hu résztulajdonosa és legfőbb finanszírozója a politikától nemrég visszavonult Ungár Péter korábbi LMP-társelnök, aki aktív politikus korában Vas vármegyei egyéni képviselői babérokra tört. Ezért alapította meg az alapvetően Vas vármegyei városok ügyeivel foglalkozó Ugytudjuk.hu-t, majd a lap illetékességi területéhez hozzácsapta Győrt is. Pintér Bence az Ugytudjuk.hu győri újságírójaként tevékenykedett megválasztásáig, ismertségét jelentős részben ennek a közvetlen politikusi tulajdonban álló propagandalapnak köszönheti.
Azóta azonban, hogy a 2024-es önkormányzati választáson az Ungár által támogatott és finanszírozott Pintér Bence győzött, a lap fókusza látványosan átkerült Vas vármegyére, ahol Szombathely, valamint a fideszes vezetésű Sárvár, Körmend és Kőszeg ügyeivel foglalkoznak. Mivel a Ctrl+C–Ctrl+V módszerrel működő győri programajánló cikkek előállítási költsége meg sem közelíti a győri városházáról érkező finanszírozás mértékét,
fennáll annak gyanúja, hogy Pintér Bence valójában a városi politikai ellenfeleinek lejáratását finanszírozza a győri önkormányzat pénzéből, illetve besegít a helyi baloldal kampányába a Vas vármegyei városokban is.
A polgármesternek saját lapja finanszírozása mellett jut ideje arra is, hogy az önkormányzat közszolgálati médiacégével, a polgármester és a helyi közgyűlésben kétharmaddal rendelkező Fidesz tevékenységéről kiegyensúlyozottan hírt adó Győr+ Média Zrt.-vel hadakozzon, „fideszes kampánylapnak” címkézve azt.
Most – miután értesült az Ugytudjuk.hu-val kötött szerződés kiszivárgásáról – ismét a Győr Plusz elleni támadásba kezdett azt állítva, hogy a Győr Plusz felügyelőbizottságában törvénysértő és összeférhetetlen módon ott ül az önkormányzati médiacég vezérigazgatója, Tóth Rebeka testvére, Tóth Fruzsina. Ez ugyanakkor – mint az a Győr Plusz sajtóközleményéből kiderül –
hamis vád, Tóth Fruzsina még 2025 decemberében lemondott felügyelőbizottsági tagságáról, azaz azelőtt, hogy Tóth Rebeka idén januárban átvette volna a médiacég vezetését.
„Vezérigazgatóként és nőként is visszautasítom, hogy szakmai teljesítményt vérségi kapcsolatokkal próbáljanak hitelteleníteni. Ez nemcsak jogilag alaptalan, hanem emberileg is méltatlan” – nyilatkozta lapunknak az ügyben Tóth Rebeka vezérigazgató.