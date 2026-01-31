Sorsdöntő figyelmeztetés hangzott el: ebbe minden magyar bele fog gebedni! (VIDEÓ)
Orbán Viktor súlyos kérdésekről beszélt a hatvani háborúellenes gyűlésen.
A hatvani-beszéd Orbántól egyértelművé teszi immár mindenkinek, hogy mit akar a Fidesz és a kormány a cigányoktól, de megfordítja az egy hete zajló farizeus értetlenkedést is.
„Az elmúlt 10 év legfontosabb beszéde volt a mai a cigányokkal kapcsolatosan.
A »Hatvani-beszéd« Orbántól nem csak, hogy egyértelművé teszi immár mindenkinek, hogy mit akar a Fidesz és a kormány a cigányoktól, de megforditja az egy hete zajló szándékos és farizeus értetlenkedést is.
Vannak küzdősportok, ahol az ellenfél lendületét használod a találat elérésére, vagy, hogy felülkerekedj. Ezt most a miniszterelnök tökéletesen csinálta: még az előtt csomagolta össze a Tisza cigányozós káoszkezdeményét, hogy az megkezdődhetett volna.
Remélem, a borsodiakat korábban kéjes örömmel szidó Messiás valóban elmegy minden cigány telepre, ahogyan ígérte, és elmondja mindenkinek, hogy a csúnya kormány (illetve a Fidesz, Orbán Viktor, Forgács István, a magyar társadalom egésze, és maguk a cigányok változni akaró része is) mit szeretne tőlük.”
