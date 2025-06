„Nézem én is az ATV-s vitát és azt látom, hogy Takács Péter tényekkel, számokkal, konkrét adatokkal cáfolta Kulja András légből kapott, pontatlan állításait. Óriási különbség amikor valaki adatokat hoz, nem csak hangulatot kelt es bemond ezt azt. Lehet kritikát megfogalmazni – sőt, kell is –, de az legyen megalapozott, ne csak politikai lózung. Most nagyon látványos, ki készült fel, és ki nem.”