„Szerencsésen indult a Lázárinfók sora, mert már az első kisvárdai fórumon sikerült felkelteni az országos figyelmet a NER-es oligarchák »luxizásának«, a »kullancsok« fényűző életvitelének az elítélésével. Lázár János arra is ügyel, hogy a maga sajátos tálalásában átmenjenek a főbb kormányzati üzenetek. Nem telik el olyan Lázárinfó, amelyben ne buzdítana az Ukrajna uniós tagsága elleni Voks 2025 kormányzati szavazáson való részvételre. A kormányoldal úgy gondolja, hogy a mostani nehéz helyzetéből ez a szavazás is kiút lehet, azáltal, hogy az Ukrajnát nem kedvelő választópolgárok egyetértését megszerezve, jövőre akár a szavazatukat is birtokolja. Az amúgy futó kormányzati hirdetések és más politikusi buzdítások mellett immár a Lázárinfók is fontos kormányzati üzenőfüzetté váltak Ukrajna tárgyában. Kockázat viszont, hogy a lakossági elégedetlenség, a sok-sok elintézetlen ügy, illetve gond is nagyobb figyelmet kap Lázár János fórumai révén.

A Lázárinfók ma már a fideszes kormánykommunikáció fontos elemévé váltak – ez egyelőre siker Lázár János számára.

Feltűnő, hogy a többi miniszter, de a miniszterelnök sem tart rendszeres lakossági fórumot, vagy ha mégis, akkor nem merik előre meghirdetni. Ez nem véletlen: nem mindegyik miniszter rendelkezik olyan kiemelkedő debattőri képességgel, mint Lázár János, aki nem ugrik el a kritikus lakossági észrevételek, kérdések elől.

A Fidesz választási győzelméhez, a kétkedők meggyőzéséhez azonban a kormányfő is szükséges, ő viszont csak ritkán vállalja a kritikus sajtókérdésekkel való szembesülést, a Kossuth rádió biztonságos stúdióját még mindig jobban szereti. Ha viszont a Tisza Párt ősszel is veszélyes kihívó marad a Fidesz–KDNP számára, akkor lehet, hogy meg kell fontolni egy mindenki számára nyitott Orbáninfó-sorozat elkezdését is.”

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

***