Jeszenszky Géza reagált fia szavaira, aki úgy fogalmazott: apja „évek óta a sátánt szolgálja”

Az egykori külügyminiszter a kórházból a KlikkTV-nek adott interjút, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy fia, Jeszenszky Zsolt a politikai és vallási fanatizmus áldozata lett. Jeszenszky Géza úgy érzi, hogy

fia reakciója mélyebb nyomot hagyott benne, mint a brutális támadás, amelyet elszenvedett.

Az Antall-kormány egykori külügyminisztere úgy véli, hogy Jeszenszky Zsolt egy politikai és vallási fanatizmus csapdájába esett, emiatt már nem tud tisztán látni. Szerinte fia megnyilvánulásai nem csupán fájdalmasak, hanem lelki és szellemi eltévelyedésre is utalnak.

„Elsősorban őt sajnálom. Már most is kapom a visszajelzéseket, többen írták, hogy egyszer talán még szégyellni fogja ezt. Én csak remélem, hogy ebből meg lehet gyógyulni – de biztos nem vagyok benne” – fejezte be gondolatait Jeszenszky Géza.

