Alig van túl a koponyaműtéten Jeszenszky Géza, de már azt tervezi, előadást tart Ukrajnáról

Csak az Unió tudja „ oldalni és gyógyítani” a trianoni sebet

Jeszenszky Géza a műsorban arra is rámutatott, hogy az tény, hogy sok magyar elhagyta Kárpátalját a háború miatt, de szerinte „ez csak mélyíti a trianoni sebet, de ezt megint csak az Európai Unió tudja oldani és gyógyítani, és már csak ezért is nagyon fontos, hogy Magyarország az Unió tagja, és hogy az is maradjon. A Kárpát-medencei magyarság határmódosítás nélküli egyesítése maga az Európai Unió, nekünk ez ezt is jelenti” – szögezte le a volt külügyminiszter.

„Biztos, hogy célszemély voltam”

Majd az őt ért támadás kapcsán arról is szólt, hogy „fantasztikus, hogy mennyi régi barát és ellenfél üzent jókívánságokat, és az is elhangzott, hogy ne keressek politikai indokot”. „Én nem keresnék, de az biztos, hogy célszemély voltam, hiába mondta az elkövető, hogy el volt keseredve, és csak azt ütötte le, aki az útjába került,

ugyanez az ember ugyanígy, az udvarunkon megtámadott két éve.

Remélhetőleg a börtönből egy ideig nem jön ki, és nem kell hasonló támadástól tartanom” – jelentette ki a valamikori washingtoni és oslói nagykövet.

Mint arról a Mandiner is beszámolt korábban Jeszenszky Géza volt külügyminisztert vasárnap kora délután támadás érte Budapest belvárosában. A valamikor diplomata koponyája betört a merénylet során, azonban miután gyorsan megállapították a sérülés súlyosságát, megműtötték, így van reménye, hogy teljesen felépül.

