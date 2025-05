Jól hangzik, de megvalósítható-e – szoktuk hallani a kérdést. Nos, nemcsak megvalósítható, de a történelem során több esetben meg is valósították: a munkástanácsok idehaza is jelentős szerepet játszottak. Az ‘56-os magyar munkástanácsok például olyan autonóm munkásszervezetek voltak, amelyek a forradalom fegyveres leverése után a legtovább ellenálltak. A kádári és a kortárs jobboldali propagandával szemben, amely próbálja elfeledtetni őket, miattuk hívta Tamás Gáspár Miklós 1956-ot szocialista forradalomnak.

Róluk szólt a Vörös Szittya Kollektíva által szervezett beszélgetés, amely a 2023-as Elfelejtett ‘56 program folytatása is volt egyben. A beszélgetésen részt vett Konok Péter történész, az Öt című népszerű politikai vitaműsor állandó vendége, Schiffer András jogász, az LMP egyik alapítója és volt társelnöke, az Öt korábbi állandó vendége, Nefelejcs Gergő, publicista, a Vörös Szittya Kollektíva tagja, valamint Tóth Csaba Tibor, a Mérce újságírója. Őket kérdezte Csernó Tibor, az est házigazdája, a Vörös Szittya Kollektíva tagja a munkástanácsokról és szerepükről ‘56-ban. Az este során az is felmerült, hogy a munkástanácsok eszméje mit taníthat ma a baloldalnak, mi az aktualitásuk, valamint arra is fény derült, hogy a négy meghívott vendég számára személyesen, családi és eszmei kötődések szintjén miért fontos a munkástanácsok emlékezetének, a demokratikus és autonomista szocializmus hagyományának éltetése.”

Nyitókép: Facebook