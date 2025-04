Páros lábbal, nagypénteken szállt bele az egyházakba a Tisza brüsszeli kabinetfőnöke

Magyar Péter azt ígérte a nagypénteki posztjában, hogy amennyiben hatalomra kerülnek, nem támadják meg az egyházakat. Ennek ellenére Hajdú Márton, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője a Facebook-bejegyzésében már arra utal, hogy a hazai egyházak az Orbán-kormány politikai szolgálatában állnak.

Mint írta, „örülök, hogy Péter (TISZA-elnök) bátran beszél Orbán bűneinek valláserkölcsi vetületéről is. A legnagyobb keresztény ünnep előestéjén, amikor Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk, fájdalommal és megrendüléssel kell kimondani: kevés nagyobb bűn van, mint a hitüket őszintén megélő emberek megtévesztése, a jámborság álarca mögé bújva lopni, hazudni, rombolni a közjót. Aki keresztet hord a nyakában, miközben mások keresztjét nehezíti, aki templomokat támogat, miközben kisemmizi a szegényeket, az nem Isten embere, hanem a hatalom rabja”.

Hajdú Márton, a Tisza Párt EP-delegációjának vezetője, korábban az Európai Bizottság főtitkárságán dolgozott, igazi brüsszelita. Nemrég pedig pont ő egyeztetett a nyíltan magyarellenes Daniel Freund európai parlamenti képviselővel – értesült a Magyar Nemzet.

A közvetlen előzmények alapján téma lehetett az is, hogy a kieső USAID-forrásokat Magyarországon Brüsszel pótolja, ahogyan ezt korábban Freund követelte

– írja a lap.

Ismert, a német EP-képviselő tavaly októberben Washingtonban is tárgyalt az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségével (USAID) a „magyarországi helyzetről és az amerikai támogatásról”, vélhetően most is ez lehetett a téma.

Nyitókép: Hajdú Márton/Facebook