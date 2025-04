Magyar Péter érdekében nem említi a Magyarországról szóló újabb vitában az Európai Parlament a Pride betiltását

Szándékosan kivették a mai strasbourgi európai parlamenti vita napirendi pontjának címéből az LMBTQ+ és Pride szavakat, hogy ezzel is Magyar Pétert és a Tisza Pártot védjék, vagyis az ellenzéki pártnak ne kelljen nyíltan felvállalnia, hogy támogatja hazánk újabb uniós elmarasztalását, amelyre a Pride betiltása miatt készül az Európai Parlament, élén az Európai Néppárttal – derül ki a Politico hírleveléből. Az uniós képviselők így a „közelmúlt magyarországi jogszabályváltozásairól és azok alapvető jogokra gyakorolt hatásáról” címmel vitatják meg a Pride betiltását.

A Politico úgy értesült, az Európai Néppárt kérte, hogy ne szerepeljen a vita címében az LMBTQ+ és a Pride, ezzel segítve Magyar Pétert. Emlékeztettek: a Tisza Párt szeretné elkerülni, hogy állást foglaljon a Pride betiltásáról.

Dobrev Klára, a DK EP-képviselője az üggyel kapcsolatban ismét megerősítette, hogy pártja és a többi ellenzéki képviselő azt szeretné, ha a Tisza Párttal közösen – lengyel mintára – közösen indulnának a 2026-os választáson és közösen lépnének fel a magyar kormánnyal szemben.

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, kiszivárgott az Európai Néppárt belső, titkos szabályzata, amely kimondja, hogy a tagoknak – így a Tisza Pártnak is – ki kell állnia az Európát, Ukrajnát és a jogállamiságot támogató kérdésekben. Így hiába próbálják védeni Magyar Pétert, egyértelmű, hogy a Pride kapcsán is az EPP álláspontját kell képviselnie a Tisza Párt elnökének, noha a hazai közvélemény miatt ezt minél inkább próbálják leplezni.