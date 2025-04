„Aranyos, hogy miután apuka a balos méréseket hozta fel példának ‘21-ből, most azon kattognak ugyanők, akik akkor rajongva hitték el, hogy milyen ócskák voltak akkor is. (nota bene, erre Hont is utal, de ugye az adást látni kellett volna.)

Kevés jobb korhatártalan szórakozás van, mint a mindig, mindent, mindenkinél jobban tudók kommentjeit olvasni, akik _PERSZE_ hogy értik, tudják a jövőbeli politikai folyamatokat, aztán a szokásos pofára esés után kezdik elölről. ugyanúgy.”

Nyitókép: Hont András Facebook-oldala