„Bár Magyar Péter azt állítja, hogy a Tisza népszerűsége töretlen és mennek előre, több olyan jel is van, amely arra utal, hogy a párt komoly belső problémákkal küzd. Ebből a szempontból az elmúlt napok egyik legárulkodóbb híre az, hogy Farkas Dezső elhagyta a pártot. Ez azért okozhat fejtörést Magyar Péternek, mert Farkas a legbelső bizalmi körébe tartozott, néhány hónappal ezelőtt a pártelnök még egy olyan fotót osztott meg a közösségi médiában, amelyen a Tisza Párt legszűkebb belső köréhez tartozó négy ember, köztük Farkas Dezső szerepel. Farkas ráadásul a pártszervezetet kiépítéséért, vagyis a Tisza-szigetek létrehozásáért felelt. Távozása éppen ezért kifejezetten érzékenyen érintheti a pártot. Egyrészt azért, mert 15 Tisza-sziget máris bejelentette, hogy Farkashoz hasonlóan elhagyja a Tiszát. Másrészt azért, mert

a kampányhoz közeledve egy egyelőre egyszemélyes párt esetében éppen a szervezetépítés lenne a legfontosabb feladat, amely Farkas távozásával gellert kaphat.

Farkas párttal való szakításának körülményei is érdekesek, hiszen másra hivatkozik ő és másra Magyar Péter. Persze nem ez az első eset, hogy a Tisza elnöke ellentmondásba keveredik korábbi szövetségeseivel, vagy éppen önmagával. Pedig Magyarnak most éppen minél több szövetségesre lenne szüksége, hogy a lényegében egyszemélyes pártjából valódi közösséget tudjon építeni. Ennek ugyanakkor úgy tűnik, épp az ellenkezője történik. Árulkodó volt az a közösségi médiát bejárt jelenet is, amelyen Magyar egy szolnoki rendezvényen agresszívan kapja ki Rost Andrea kezéből a mikrofont, hogy ő énekelhessen tovább egy dalt.

Mindezekből úgy tűnik, hogy Magyar Péter egyáltalán nem csapatjátékos, amiből pedig azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a pártépítése a jövőben is nehézségekbe fog ütközni.

Ezt erősíti meg a balliberális Direkt36 minap megjelent cikke is, amelyben a szerzők arról írnak, hogy Magyar Péter azért nem kapott soha kormányzati pozíciót, mert nem csapatjátékos.”