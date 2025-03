Kövér László és Rétvári Bence megölését tervezte egy budapesti férfi – sajtóhír

Iskolai mészárlást tervezett, de politikusok nyilvános kivégzését is kilátásba helyezte az a 19 éves férfi, akit még a múlt csütörtökön fogtak el a Pest vármegyei otthonában – írja a blikk.hu. A lap szerint két közismert fideszes politikus, Kövér László és Rétvári Bence is a célpontja volt. A férfi a tervezett iskolai mészárlásról levelet is küldött a rendőrségnek és a Terrorelhárítási Központnak, amelyben többek között ez állt:

„Majd közelebb megyek hozzájuk, magamhoz veszem a baseballütőt, és néhány gyerek fejét elkezdem vele ütni, addig verem, amíg majdnem meghalnak, de a végén belelövök egy sorozatot a fejükbe…

néhányuknak átvágom a torkát a machetével, végignézem, ahogyan meghalnak” – állt a levélben.

Gyorsan elfogták a zsarolót / Fotó: police.hu/illusztráció

Kitért arra is, hogy abban az esetben eltekint a mészárlástól, ha a volt iskolája 1 milliárd, az állam pedig 10 milliárd forintot utal át a számlájára.

A férfi két politikus leváltását is követelte, aminek az elmaradása esetén túszul ejti és megöli őket a Parlament előtt, annak lépcsőjén.

A Blikk úgy értesült, az egyik célpont a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Rétvári Bence, a másik pedig a Magyar Országgyűlés elnöke, Kövér László volt. A férfit a TEK elfogta, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével gyanúsította meg. A letartóztatás végrehajtásának helyszínéül a bíróság – az esetlegesen fennálló pszichés betegségére tekintettel – az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki.