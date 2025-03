Karácsony Gergely Orbán Viktor szavait vette kölcsön legújabb Facebookos kirohanásához

„Megmondom őszintén, engem, mint családapát, mint magyar állampolgárt, mint a hazánk jövőjéért is aggódó embert vagy a következő, most felnövő nemzedékek lelki, szellemi állapotáért felelősséget érző embert, engem mindig is aggasztott, hogy ilyesmik történhetnek, nevezzük ezt Pride-nak” – magyarázta Kossuth-rádiós interjújában Orbán Viktor.

Karácsony Gergely a miniszterelnök mondatát költötte át, így: