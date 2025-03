Kanász-Nagy: Fel sem merült, hogy az LMP Varjut támogatná az időközi választáson

Bár nyilvánvaló, hogy az óellenzéki pártok együttműködése a három évvel ezelőtt elszenvedett hatalmas kudarc után romokban van – más vélemények szerint már teljesen megszűnt –, azért az elképzelhető lett volna, hogy a Fideszt legyőzendő még egyszer összeállnak, de nem ez történt. Ezért megkerestük őket, de egyedül a szocialisták válaszoltak, bár meglehetősen szűkszavúan. Azt írták, az „MSZP azzal támogatta Varjú Lászlót, hogy nem állított önálló jelöltet”.

De az újpesti kötődésű Kanász-Nagy Máté, az LMP képviselője hajlandó volt szóban is megindokolni pártja döntését.

A politikus szerint nem az a kérdés, hogy miért nem támogatják, hanem az, hogy miért kellene támogatniuk Varju Lászlót.

Azért – válaszoltuk –, mert 2022-ben is megtették, hat párt közös jelöltje volt. Az Kanász-Nagy szerint nagyon más helyzet volt, akkor ellenzéki együttműködés jött létre, most azonban egyetlen olyan ok sem merült fel, amelynek következtében nekik el kellett volna azon gondolkozniuk, hogy beálljanak-e a DK-s politikus mögé, így egyértelmű volt, hogy ezt nem teszik meg.

Kanász - Nagy Máté LMP-s országgyűlési képviselő Vitézy Dávid, az LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület főpolgármester-jelölje eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választások napján Budapesten 2024. június 9-én. MTI/Balogh Zoltán

A zöld politikus kijelentette, a három évvel ezelőtti országos ellenzéki összefogás totális kudarccal végződött, és az lett az eredménye, hogy aki részt vett benne, az politikai szempontból halálra van ítélve, „megy a levesbe”, így még egyszer nem akarták ezt a hibát elkövetni. Újpesten pedig – ahol Kanász-Nagy önkormányzati képviselő, alpolgármester volt – különösen rosszul alakultak a dolgok. A városvezetés, összefogás és a közte lévő együttműködésnek, viszonynak vége szakadt.

Varju Lászlónak ebben a szerepe inkább közvetett, de hogy nem támogatják őt, ez nem függetleníthető ettől, hiszen a kerület felett bábáskodik.

S megkérdeztük azt is, szerepet játszott-e a döntésükben az, hogy Varju Lászlót három bűncselekmény miatt is elítélték, de erről félretájékoztatja a közvéleményt és magát bűnös helyett áldozatként mutatja be. Kanász-Nagy kijelentette, természetesen ez is azt támasztja alá, hogy nem lehet Varjut támogatni. Úgy véli, el kell dönteni, hogy valaki szerint a jelenlegi politikai rendszer demokrácia és jogállam vagy nem.

„Én az előző állásponttal értek egyet. De ha valaki azt gondolja, hogy se nem jogállam, se nem demokrácia – az ellenzék jelentős része, köztük a DK-sok ezt vallják –, akkor pedig nehéz megmagyaráznia, miért indulnak el egy választáson. Ez olyan dilemma, amellyel sokan képtelenek megbirkózni” – fogalmazott a parlamenti képviselő.